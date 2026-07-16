Profissionais da Assistência Social participaram de um dia de capacitação e troca de experiências para fortalecer os serviços prestados à população - Foto: Divulgação

Profissionais da Assistência Social participaram de um dia de capacitação e troca de experiências para fortalecer os serviços prestados à populaçãoFoto: Divulgação

Publicado 16/07/2026 13:08

Rio das Ostras - A política de Assistência Social de Rio das Ostras ganhou um novo espaço para fortalecer quem está na linha de frente do atendimento à população. Profissionais que atuam no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) participaram, na quarta-feira (15), do I Encontro dos Trabalhadores do SUAS, iniciativa voltada à qualificação técnica, integração das equipes e valorização dos servidores responsáveis pelo acolhimento de famílias em situação de vulnerabilidade.

Realizado na Escola Municipal Maria Teixeira de Paula, no Jardim Campomar, o encontro foi promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e reuniu trabalhadores de diferentes equipamentos da rede socioassistencial. A proposta foi criar um ambiente de aprendizado, troca de experiências e atualização profissional, reforçando o compromisso do município com a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.

A programação reuniu gestores municipais, representantes do Governo do Estado e integrantes do Conselho Municipal de Assistência Social, que debateram desafios, estratégias e caminhos para tornar o atendimento cada vez mais eficiente, humanizado e alinhado às diretrizes do SUAS.

Durante a abertura, o prefeito Carlos Augusto Balthazar destacou que investir na formação dos servidores significa fortalecer diretamente a qualidade dos serviços públicos.

Segundo ele, a atualização permanente das equipes garante mais preparo para atender quem depende da rede de proteção social, ao mesmo tempo em que reconhece o papel desempenhado pelos profissionais que atuam diariamente junto à população.

O secretário municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Carlos Correia, ressaltou que os trabalhadores da área convivem diariamente com situações de grande sensibilidade e exercem um papel essencial na garantia de direitos.

De acordo com o secretário, criar espaços voltados ao aperfeiçoamento técnico também representa uma forma de reconhecer o trabalho realizado por esses profissionais, fortalecendo a atuação da rede municipal.

A secretária de Gestão Pública, Márcia de Souza Almeida, lembrou que a Assistência Social acompanha as constantes transformações da sociedade e, por isso, exige atualização contínua das equipes.

Ela destacou que investir na capacitação permite respostas mais rápidas e qualificadas às necessidades apresentadas pela população, ampliando a eficiência dos serviços públicos.

Também participaram da abertura a gestora municipal do SUAS, Amanda Ferrari, a coordenadora da Proteção Social Especial, Jeanne Cássia, a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Helena Duarte, e a superintendente da Subsecretaria de Gestão do SUAS do Estado do Rio de Janeiro, Gabriele Guimarães.

Ao longo do encontro, palestras, debates e atividades de formação abordaram temas ligados ao fortalecimento das políticas públicas de Assistência Social, estimulando o intercâmbio de experiências entre os profissionais e a construção de soluções voltadas ao aperfeiçoamento do atendimento prestado no município.

A realização do primeiro encontro consolida uma estratégia da administração municipal voltada à valorização dos trabalhadores da área, reconhecendo que a qualidade da proteção social passa diretamente pela preparação técnica daqueles que acolhem, orientam e acompanham milhares de famílias todos os dias.