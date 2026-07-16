Ampliação da campanha permite que toda a população procure uma das unidades de saúde para receber a vacina contra a Influenza - Foto: Divulgação

Ampliação da campanha permite que toda a população procure uma das unidades de saúde para receber a vacina contra a InfluenzaFoto: Divulgação

Publicado 16/07/2026 09:51

Rio das Ostras - Proteção ampliada, prevenção reforçada e acesso facilitado passam a marcar uma nova etapa da campanha de vacinação contra a gripe em Rio das Ostras. A partir desta semana, todas as pessoas com mais de seis meses de idade já podem receber gratuitamente a vacina contra a Influenza nas unidades de saúde do município. A ampliação do público busca fortalecer a cobertura vacinal e reduzir o risco de complicações provocadas pela doença, especialmente durante o inverno.

A decisão foi anunciada pela Prefeitura de Rio das Ostras após o avanço da campanha destinada aos grupos prioritários, iniciada conforme as diretrizes do Ministério da Saúde. Com a nova estratégia, a imunização deixa de ser restrita aos públicos inicialmente contemplados e passa a alcançar toda a população.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacina continua sendo a principal ferramenta de prevenção contra a gripe e suas formas mais graves. O imunizante disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) oferece proteção contra os três subtipos do vírus Influenza que apresentaram maior circulação no último ano.

A ampliação da campanha ocorre em um período considerado de maior risco para doenças respiratórias. Com a queda das temperaturas e o aumento da permanência das pessoas em ambientes fechados, cresce também a circulação dos vírus responsáveis pelas infecções respiratórias.

A Influenza é uma infecção viral que atinge o sistema respiratório e pode evoluir para quadros mais graves, principalmente entre pessoas mais vulneráveis. De acordo com o Ministério da Saúde, os vírus Influenza A e B são os principais responsáveis pelas epidemias sazonais registradas todos os anos, sendo o tipo A também associado às grandes pandemias devido à sua capacidade de infectar diferentes espécies animais e seres humanos.

Mesmo com a ampliação para toda a população, a Secretaria de Saúde reforça a importância de que os grupos prioritários mantenham a vacinação em dia. Permanecem entre eles crianças de seis meses a menores de seis anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, integrantes das Forças Armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, funcionários dos Correios, pessoas com deficiência permanente, pacientes com doenças crônicas, população rural e pessoas em situação de rua, entre outros públicos definidos pelo Ministério da Saúde.

A orientação é que os moradores procurem uma das unidades de vacinação levando documento de identificação, CPF ou Cartão SUS e, sempre que possível, a caderneta de vacinação para atualização do histórico vacinal.

A campanha está disponível nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) dos bairros Nova Esperança, Operário, Cláudio Ribeiro, Cidade Praiana, Cantagalo, Mar do Norte, Rocha Leão, Nova Cidade, Âncora e Recanto, além da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Mariléa e da Clínica da Família do Âncora.

Moradores que desejarem esclarecer dúvidas sobre a campanha podem entrar em contato com a Vigilância em Imunizações por meio do WhatsApp (22) 99860-3761, disponível para atendimento por mensagens de texto.