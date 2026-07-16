Ampliação da campanha permite que toda a população procure uma das unidades de saúde para receber a vacina contra a InfluenzaFoto: Divulgação
Vacinação contra gripe é ampliada e passa a atender toda a população em Rio das Ostras
Imunização agora está disponível para pessoas a partir dos seis meses de idade e reforça estratégia para reduzir casos durante o período de temperaturas mais baixas
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