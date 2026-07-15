Reunião reuniu gestores municipais e representantes do Conselho de Saúde para discutir avanços e prioridades da rede pública - Foto: Divulgação

Reunião reuniu gestores municipais e representantes do Conselho de Saúde para discutir avanços e prioridades da rede públicaFoto: Divulgação

Publicado 15/07/2026 14:54

Rio das Ostras - Participação, diálogo e construção coletiva passaram a ocupar o centro das decisões sobre a Saúde Pública em Rio das Ostras. Em um encontro voltado ao fortalecimento da gestão participativa, representantes do Conselho Municipal de Saúde (CMS) e da administração municipal discutiram propostas, ouviram demandas da comunidade e definiram encaminhamentos para tornar os serviços oferecidos à população mais ágeis, eficientes e humanizados.

A reunião contou com a presença do prefeito Carlos Augusto Balthazar, do vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Fábio Simões, representantes da Vigilância Sanitária, do secretário de Segurança Pública, Carlos Menegasi, além de integrantes do Conselho Municipal de Saúde. O objetivo foi ampliar o diálogo entre o poder público e os conselheiros, fortalecendo a atuação do órgão que representa a sociedade nas decisões relacionadas à política municipal de saúde.

Ao longo da reunião, foram debatidas medidas para aperfeiçoar o funcionamento da rede municipal, reduzir entraves administrativos e responder com mais rapidez às demandas apresentadas pelos usuários do sistema público. A pauta também contemplou melhorias na infraestrutura das unidades de saúde, reforço das equipes de atendimento e estratégias para tornar mais eficiente o fluxo de pacientes na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e no Pronto-Socorro Municipal.

Durante o encontro, o prefeito Carlos Augusto destacou que a participação do Conselho é fundamental para aproximar a gestão das necessidades reais da população.

"Agradeço a presença de todos. Essa aproximação e esse diálogo são fundamentais. Vamos ampliar esses espaços de conversa para construir uma saúde cada vez mais humanizada, eficiente e resolutiva. Esse compromisso depende da participação de todos", afirmou.

Como resultado da reunião, ficaram definidos novos encaminhamentos para fortalecer a atuação do Conselho Municipal de Saúde. Entre as medidas estão a ampliação do acompanhamento direto dos gestores, maior agilidade no envio de informações e documentos solicitados pelo CMS e suporte logístico para facilitar o desenvolvimento das atividades do colegiado.

O secretário municipal de Saúde, Fábio Simões, também apresentou aos conselheiros um panorama das principais ações em andamento na rede pública. Segundo ele, o município segue investindo na modernização das unidades básicas, na ampliação da capacidade hospitalar e na qualificação da assistência oferecida aos moradores.

Entre os avanços destacados estão o aumento do número de leitos no Hospital Municipal, a inauguração do novo Centro de Imagem, prevista para os próximos meses, e o reforço das equipes multiprofissionais por meio da contratação de médicos e outros profissionais da área da saúde.

Representando o Conselho Municipal de Saúde, o presidente Carlos Eduardo Gomes e a primeira-secretária Bianca Pereira reforçaram a importância da atuação do colegiado como elo entre a administração pública e a população. Segundo eles, o acesso rápido às informações fortalece o trabalho de fiscalização e amplia a capacidade do Conselho em responder às demandas apresentadas pelos moradores.

Ao encerrar a reunião, Carlos Augusto voltou a reconhecer a importância do trabalho desenvolvido pelos conselheiros.

"Tenho um grande respeito por todos que integram o Conselho. É uma atuação voluntária, séria e comprometida com a melhoria da saúde pública. Ainda temos desafios importantes, mas a participação do Conselho será decisiva para que possamos avançar cada vez mais", concluiu.

A reunião reafirmou o compromisso da administração municipal com uma gestão participativa, baseada na transparência, no diálogo permanente e na construção conjunta de soluções capazes de fortalecer a rede pública de saúde e ampliar a qualidade do atendimento oferecido à população.