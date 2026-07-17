Nova unidade escolar seguirá o padrão arquitetônico do FNDE e ampliará a capacidade de atendimento da rede municipal - Foto: Divulgação

Nova unidade escolar seguirá o padrão arquitetônico do FNDE e ampliará a capacidade de atendimento da rede municipalFoto: Divulgação

Publicado 17/07/2026 11:55

Rio das Ostras - O crescimento da rede pública de ensino de Rio das Ostras acaba de ganhar um importante capítulo. O município deu mais um passo para ampliar a oferta de vagas na Educação ao concluir o processo licitatório que permitirá a construção de uma nova escola de grande porte, investimento superior a R$ 11 milhões financiado com recursos do Governo Federal.

A homologação da concorrência eletrônica foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (16) e oficializa a escolha da empresa responsável pela execução do empreendimento. A vencedora do certame foi a Construsan Serviços Industriais Ltda., que apresentou proposta no valor de R$ 11.239.393,29.

O futuro complexo educacional será construído dentro do modelo arquitetônico desenvolvido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), considerado referência para unidades escolares de médio porte em todo o país. O projeto contempla 13 salas de aula, ambientes administrativos, espaços pedagógicos, áreas de serviços, quadra poliesportiva coberta e toda a infraestrutura externa necessária para o funcionamento da unidade, incluindo urbanização e fechamento do terreno.

Embora a licitação tenha sido concluída, a obra ainda depende das próximas etapas administrativas. A assinatura do contrato e a emissão da ordem de serviço serão os procedimentos que autorizarão oficialmente o início da construção.

A expectativa é que a nova escola contribua para ampliar a capacidade de atendimento da rede municipal, oferecendo uma estrutura mais moderna e adequada ao desenvolvimento das atividades educacionais.

Enquanto Rio das Ostras avança na área da Educação, outra movimentação administrativa também foi publicada na mesma edição do Diário Oficial da União. Em Casimiro de Abreu, a Prefeitura remarcou a realização de um pregão eletrônico destinado à aquisição de materiais para o setor de fisioterapia da rede municipal de Saúde.

O processo, estimado em R$ 52.993,14, será realizado no próximo dia 27 e prevê a compra de equipamentos e materiais utilizados tanto na reabilitação física quanto em atendimentos infantis. Entre os itens estão faixas elásticas para fortalecimento muscular, bolas de pilates, caneleiras terapêuticas, eletrodos, materiais de estimulação sensorial, brinquedos para fisioterapia pediátrica, colchonetes, livros, equipamentos de equilíbrio e acessórios voltados às atividades de reabilitação.

Segundo a publicação oficial, todos os itens seguem as especificações técnicas previstas no edital elaborado pelo Fundo Municipal de Saúde, sob coordenação da agente de contratação Débora Aguiar.