Praia do Abricó será o cenário da etapa decisiva do Campeonato Estadual de Pesca 2026Foto: Ilustração
Final do Estadual de Pesca fortalecerá o turismo e movimentará Rio das Ostras
Competição levará 180 atletas à Praia do Abricó e deverá impulsionar a economia com a chegada de competidores e visitantes de diferentes estados
Prefeitos se unem no Conderlagos e levam ao Estado uma lista de cobranças
Foi apresentada uma pauta regional com foco no destravamento de obras paralisadas, melhorias nas rodovias estaduais, reforço da segurança durante a alta temporada e o fortalecimento do Programa Limpa Rio
Alinhados, Hugo Leal e Marcelo Magno projetam Arraial do Cabo como capital das jubartes
Deputado federal elogia iniciativa da Prefeitura, promete apoio à captação de recursos e vê potencial para projeção internacional do município
Festival Sesc de Inverno transforma quatro cidades da região em palco de grandes atrações
Evento gratuito passará por quatro cidades da região com apresentações de artistas nacionais, atrações circenses, literatura e atividades que também prometem movimentar o turismo e o comércio local
SUAS reúne profissionais e fortalece rede de assistência em Rio das Ostras
Primeiro encontro municipal promove capacitação, integração e valorização dos trabalhadores que atuam na proteção social do município
Final do Estadual de Pesca fortalecerá o turismo e movimentará Rio das Ostras
Competição levará 180 atletas à Praia do Abricó e deverá impulsionar a economia com a chegada de competidores e visitantes de diferentes estados
Vacinação contra gripe é ampliada e passa a atender toda a população em Rio das Ostras
Imunização agora está disponível para pessoas a partir dos seis meses de idade e reforça estratégia para reduzir casos durante o período de temperaturas mais baixas
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