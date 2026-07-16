Praia do Abricó será o cenário da etapa decisiva do Campeonato Estadual de Pesca 2026 - Foto: Ilustração

Praia do Abricó será o cenário da etapa decisiva do Campeonato Estadual de Pesca 2026Foto: Ilustração

Publicado 16/07/2026 13:08

Rio das Ostras - Rio das Ostras se transformará em referência da pesca esportiva no Estado do Rio de Janeiro no próximo dia 19 de julho, quando receberá a etapa decisiva do Campeonato Estadual de Pesca 2026. A competição acontecerá na Praia do Abricó, a partir das 7h30, e deverá reunir atletas de diversas regiões do país, além de movimentar o turismo e fortalecer a economia do município.

Promovido pela Federação de Pesca e Lançamento do Estado do Rio de Janeiro, com apoio do Rotary Club de Rio das Ostras, o campeonato contará com cerca de 180 competidores. Somando familiares, equipes de apoio e visitantes, a organização estimará a presença de aproximadamente 450 pessoas durante o evento.

A disputa atrairá pescadores de municípios como Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Maricá, Barra de São João, Araruama e Macaé, além de representantes de Minas Gerais e Santa Catarina. A diversidade de participantes reforçará o alcance da competição e colocará Rio das Ostras em evidência no calendário da pesca esportiva.

A realização da etapa final também deverá refletir diretamente na economia local. Hotéis, pousadas, bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais deverão registrar aumento na circulação de clientes, impulsionados pela presença dos atletas e do público que acompanhará o campeonato.

Além do impacto econômico imediato, o evento contribuirá para divulgar as belezas naturais de Rio das Ostras entre visitantes que poderão retornar em outras épocas do ano para lazer, fortalecendo o turismo esportivo como segmento estratégico para o município.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, a competição representará mais uma oportunidade de associar esporte e desenvolvimento econômico.

"A pesca esportiva movimenta uma cadeia que envolve hospedagem, gastronomia, comércio e serviços. Receber a final do Campeonato Estadual fortalecerá nosso calendário, valorizará a relação de Rio das Ostras com o mar e apresentará a cidade a um público qualificado, com potencial de retornar ao destino", destacou.

Ao sediar a decisão do campeonato, Rio das Ostras consolidará sua vocação para receber eventos esportivos ligados à natureza, ampliando sua visibilidade e fortalecendo a imagem do município como destino de lazer, turismo e grandes competições.