Durante os dois dias, moradores e turistas também poderão participar de atividades voltadas à literaturaFoto: Ilustração
Festival Sesc de Inverno transforma quatro cidades da região em palco de grandes atrações
Evento gratuito passará por quatro cidades da região com apresentações de artistas nacionais, atrações circenses, literatura e atividades que também prometem movimentar o turismo e o comércio local
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SUAS reúne profissionais e fortalece rede de assistência em Rio das Ostras
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Vacinação contra gripe é ampliada e passa a atender toda a população em Rio das Ostras
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Daniela Soares sobe o tom e manda recado aos críticos durante entrega da nova frota
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