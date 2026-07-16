Durante os dois dias, moradores e turistas também poderão participar de atividades voltadas à literatura - Foto: Ilustração

Durante os dois dias, moradores e turistas também poderão participar de atividades voltadas à literaturaFoto: Ilustração

Publicado 16/07/2026 13:08

Rio das Ostras - Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Barra de São João entrarão no circuito de um dos maiores festivais culturais do estado nas próximas semanas. A 24ª edição do Festival Sesc de Inverno levará artistas de renome nacional, atividades culturais e programação gratuita aos três municípios, fortalecendo o calendário de eventos da região durante a alta temporada de inverno.

Mais do que promover entretenimento, o festival deverá ampliar o fluxo de visitantes, aquecer o comércio, impulsionar a rede hoteleira e movimentar bares, restaurantes e pequenos empreendedores locais, consolidando a cultura como importante ferramenta de desenvolvimento econômico.

A programação começará por Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, que receberá o festival nos dias 25 e 26 de julho. O palco montado para o evento terá como principais atrações a cantora Negra Li, que abrirá a programação musical no primeiro dia, e o cantor Thiago Martins, responsável pelo encerramento da etapa no distrito.

Na sequência, o festival seguirá para a sede de Casimiro de Abreu, onde a Praça Feliciano Sodré receberá dois dias de apresentações gratuitas. O cantor Yan será a atração principal no dia 1º de agosto, enquanto o grupo Tchakabum encerrará a programação no dia 2, prometendo colocar o público para dançar ao som dos sucessos que marcaram diferentes gerações.

Antes das apresentações principais, o público contará com a animação do DJ Sapucaia, que comandará a abertura das duas noites de evento.

No mesmo fim de semana, Rio das Ostras também receberá uma programação especial integrada ao Festival Sesc de Inverno. Os shows acontecerão na Lagoa de Iriry, dentro da estrutura do Festival Gastronômico, promovido em parceria com o Núcleo Gourmet, o Sindicomércio e o município.

A abertura ficará por conta de Léo Jaime, um dos principais representantes do pop rock brasileiro, que subirá ao palco no dia 1º de agosto. No dia seguinte será a vez da cantora Paula Fernandes, conhecida por unir sertanejo e música popular brasileira em uma carreira consolidada nacionalmente.

A programação em Rio das Ostras irá muito além da música. Durante os dois dias, moradores e turistas também poderão participar de atividades voltadas à literatura, intervenções artísticas e apresentações circenses, ampliando a experiência cultural do público em um dos principais cartões-postais do município.

Para o presidente do Sindicomércio de Rio das Ostras, Casimiro de Abreu e Silva Jardim, Marcelo Ayres, o festival representa uma oportunidade importante para fortalecer o turismo e gerar impactos positivos na economia regional.

Segundo ele, eventos desse porte aumentam a circulação de visitantes, estimulam o consumo no comércio local e consolidam a região como destino para quem busca lazer, gastronomia e cultura durante o inverno.

Com entrada gratuita em todas as cidades, o Festival Sesc de Inverno reforça sua proposta de democratizar o acesso à cultura, aproximando artistas consagrados do público e transformando espaços públicos em grandes palcos de convivência, música e valorização das manifestações culturais.