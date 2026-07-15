Alunos apresentarão ao público os resultados de meses de estudo, pesquisa e criação artística durante a Feira Onda - Foto: Divulgação

Alunos apresentarão ao público os resultados de meses de estudo, pesquisa e criação artística durante a Feira OndaFoto: Divulgação

Publicado 15/07/2026 14:54

Rio das Ostras - A arte voltará a ocupar o centro das atenções em Rio das Ostras com a chegada de mais uma edição da tradicional Feira Onda. O evento reunirá talento, criatividade e formação cultural em uma extensa programação que apresentará ao público o resultado do trabalho desenvolvido pelos alunos do Centro de Formação Artística de Música, Dança e Teatro ao longo do primeiro semestre letivo de 2026.

Promovida pela Fundação Rio das Ostras de Cultura (Froc), a Feira marcará o encerramento das atividades acadêmicas da unidade, conhecida carinhosamente como Onda em referência à arquitetura inspirada nas ondas do mar. Reconhecida como uma das poucas instituições públicas do interior do Estado do Rio de Janeiro dedicadas à formação técnica em artes cênicas, a escola abrirá novamente suas portas para compartilhar com a população produções construídas durante meses de aprendizado, pesquisa e aperfeiçoamento artístico.

Os preparativos para a programação já estão em andamento. As atividades terão início no começo de agosto e irão reunir apresentações produzidas por estudantes e professores, transformando a escola em um grande espaço de cultura, experimentação e intercâmbio artístico.

Nesta edição, o público encontrará mais de 90 atrações distribuídas entre diferentes linguagens. Espetáculos de teatro, apresentações de dança, recitais de piano, teclado e guitarra, além de performances de corais, bandas e grupos formados pelos próprios alunos prometem movimentar a agenda cultural do município durante o evento.

Mais do que um encerramento de semestre, a Feira Onda representa um momento de celebração da formação artística e da evolução dos estudantes. Cada apresentação traduz o percurso desenvolvido em sala de aula, valorizando o processo criativo e oferecendo aos alunos a oportunidade de vivenciar a experiência de subir ao palco diante do público.

Para a presidente da Fundação Rio das Ostras de Cultura, Rosemarie Teixeira, o evento simboliza o compromisso permanente da instituição com a formação cultural da população.

"O fim de mais um semestre é marcado por aprendizados, desafios superados e muitas conquistas. Cada aula, ensaio e atividade contribuiu para o crescimento artístico e pessoal dos nossos alunos, fortalecendo nosso compromisso com a formação e a excelência. Agradecemos a dedicação dos professores, o empenho dos estudantes e a parceria das famílias, fundamentais para o sucesso desse trabalho", destacou.

Além de apresentar espetáculos, a Feira Onda reafirma o papel do Centro de Formação Artística como um espaço de construção de conhecimento, incentivo à criatividade e valorização da cultura. A iniciativa aproxima a comunidade das produções desenvolvidas pelos alunos e fortalece a vocação de Rio das Ostras como um importante polo de formação e difusão artística no interior fluminense.