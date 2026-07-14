Atletas de Rio das Ostras conquistam resultados expressivos e reforçam o destaque do município no cenário esportivo nacional - Foto: Divulgação

Atletas de Rio das Ostras conquistam resultados expressivos e reforçam o destaque do município no cenário esportivo nacionalFoto: Divulgação

Publicado 14/07/2026 14:21

Rio das Ostras - Rio das Ostras segue transformando investimento em esporte em resultados concretos. Atletas do município voltaram a conquistar destaque em importantes competições nacionais de Jiu-Jitsu e Natação em Águas Abertas, mostrando talento, dedicação e colocando a cidade entre os grandes nomes do esporte brasileiro. As conquistas também refletem o fortalecimento do Programa Bolsa Atleta, iniciativa que contribui para a preparação e participação dos esportistas em torneios de alto rendimento.

No tatame, o grande destaque foi João Pedro Freitas, atleta da equipe BTT Rio das Ostras. O lutador participou do Rio Winter Internacional Open, promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, considerado um dos eventos mais competitivos da modalidade.

Atletas de Rio das Ostras conquistam resultados expressivos e reforçam o destaque do município no cenário esportivo nacional Foto: Divulgação Na faixa roxa, João Pedro enfrentou uma verdadeira maratona esportiva. Foram dez combates contra adversários de elevado nível técnico até conquistar três títulos, encerrando a competição no lugar mais alto do pódio em diferentes categorias e consolidando uma das melhores campanhas de sua carreira.

"Foram dez lutas muito duras. Conquistar três títulos em um campeonato desse porte mostra que todo o trabalho está no caminho certo. É uma conquista importante para minha carreira e para representar Rio das Ostras da melhor forma possível", destacou o atleta.

O município também ganhou espaço nas águas. As nadadoras Giovanna Lofrano, Tainá de Carvalho e Valentini Pereira representam Rio das Ostras no Campeonato Brasileiro de Águas Abertas, disputado em Fortaleza, no Ceará, uma das principais competições da modalidade no calendário nacional.

As três atletas são contempladas pelo Programa Bolsa Atleta e competem federadas pelo Fluminense Football Club. A participação no campeonato nacional amplia a visibilidade do esporte desenvolvido em Rio das Ostras e evidencia a capacidade dos atletas locais de competir entre os melhores do país.

Os resultados alcançados nas duas modalidades reforçam a importância do incentivo ao esporte de rendimento e da continuidade das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento de novos talentos. Além das medalhas e das boas colocações, os atletas levam o nome de Rio das Ostras para competições de expressão nacional e inspiram novas gerações a seguir o caminho do esporte.