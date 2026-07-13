Nova viatura permanece baseada na sede da Defesa Civil e amplia a capacidade operacional do Corpo de Bombeiros em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Rapidez no socorro ganha reforço em Rio das Ostras com nova base do Corpo de Bombeiros e redução de até 15 minutos nos atendimentos
Parceria inédita entre o Município e a corporação descentraliza o atendimento de emergências, amplia a cobertura operacional e fortalece a resposta a acidentes, mal súbito e outras ocorrências
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Mercado de trabalho ganha novo impulso com quase 500 vagas abertas em Rio das Ostras
Banco de Empregos inicia a semana com oportunidades em diferentes áreas, ampliando as chances de contratação para profissionais de diversos perfis
Golpe aplicado em Rio das Ostras termina com veículo recuperado pela PM em Macaé
Automóvel foi localizado no Lagomar após a própria vítima identificar o paradeiro do carro; caso segue sob investigação da Polícia Civil
Fabinho destaca avanços na saúde, infraestrutura e gestão de Iguaba Grande
Prefeito atribui alta aprovação popular à proximidade com a população e destaca investimentos em saúde, educação, infraestrutura e modernização dos serviços públicos
Colunista do O Dia vai receber o Prêmio Marielle Franco na Alerj
Deputada Elika Takimoto propôs a homenagem em reconhecimento à trajetória de Renata Cristiane, que assina a coluna Política Costa do Sol e é editora de O Dia Região dos Lagos
Fiscalização encontra falhas em terminal rodoviário de Rio das Ostras e Procon autua empresa responsável
Vistoria identificou problemas de conservação, higiene e conforto no espaço utilizado diariamente por passageiros do transporte intermunicipal
Rio das Ostras inicia maior atualização cadastral dos imóveis dos últimos anos e leva equipes técnicas aos bairros
Projeto utilizará geotecnologia e levantamento em campo para modernizar a base territorial do município, aprimorar o planejamento urbano e qualificar os serviços públicos
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