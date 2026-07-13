Nova viatura permanece baseada na sede da Defesa Civil e amplia a capacidade operacional do Corpo de Bombeiros em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Nova viatura permanece baseada na sede da Defesa Civil e amplia a capacidade operacional do Corpo de Bombeiros em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 13/07/2026 09:41

Rio das Ostras - Rapidez, eficiência, agilidade e mais qualidade no atendimento. Esses são os principais resultados de uma iniciativa que já começa a transformar o atendimento às emergências em Rio das Ostras. Um convênio firmado entre o Município e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro ampliou a estrutura de resgate da cidade e reduziu em até 15 minutos o tempo de resposta das equipes em diversas ocorrências.

A mudança vai muito além da chegada de uma nova viatura. Pela primeira vez, Rio das Ostras passou a contar com uma base operacional avançada instalada na sede da Defesa Civil Municipal, localizada na região sul da cidade. A nova estratégia reorganizou a logística de atendimento e criou uma distribuição inteligente das equipes de resgate, permitindo que o Corpo de Bombeiros atue simultaneamente em diferentes regiões do município.

Na prática, enquanto uma guarnição atende uma ocorrência em um extremo da cidade, outra permanece disponível para responder rapidamente a chamados na região oposta. A descentralização reduz deslocamentos, diminui o impacto provocado pelo trânsito intenso e garante maior cobertura operacional nos horários de maior movimento.

A medida representa um avanço importante para uma cidade que registra crescimento populacional constante e aumento na demanda por atendimentos de urgência. Em situações como acidentes de trânsito, paradas cardiorrespiratórias, mal súbito ou outras emergências médicas, poucos minutos podem fazer toda a diferença para preservar vidas e reduzir sequelas.

Os números já comprovam a eficiência do novo modelo. Somente durante o mês de junho, a ambulância baseada na Defesa Civil realizou mais de 120 atendimentos, entre ocorrências clínicas e acidentes, contribuindo diretamente para acelerar o socorro à população.

Segundo o subsecretário da Defesa Civil, Edmilson Martins, o ganho operacional já pode ser percebido tanto pelas equipes quanto pelos moradores.

"Desde que a ambulância passou a operar na sede da Defesa Civil, observamos uma redução significativa no tempo de resposta. Apenas no mês de junho foram mais de 120 atendimentos realizados, o que demonstra como essa estratégia fortalece o serviço prestado à população e amplia nossa capacidade de salvar vidas", destacou.

Além da redução no tempo de deslocamento, a parceria proporciona mais segurança para bombeiros e pacientes, melhora a gestão dos recursos públicos e fortalece a integração entre os órgãos responsáveis pelo atendimento de emergências.

A implantação da nova base operacional representa mais do que um investimento em equipamentos. Ela consolida um novo modelo de atendimento, baseado em planejamento, estratégia e proximidade com a população, tornando Rio das Ostras mais preparada para responder com rapidez e eficiência sempre que a vida exigir uma resposta imediata.