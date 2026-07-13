Veículo localizado no Lagomar foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde passou a integrar a investigaçãoFoto: Reprodução Vídeo Rede Social
Golpe aplicado em Rio das Ostras termina com veículo recuperado pela PM em Macaé
Automóvel foi localizado no Lagomar após a própria vítima identificar o paradeiro do carro; caso segue sob investigação da Polícia Civil
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Fabinho destaca avanços na saúde, infraestrutura e gestão de Iguaba Grande
Prefeito atribui alta aprovação popular à proximidade com a população e destaca investimentos em saúde, educação, infraestrutura e modernização dos serviços públicos
Colunista do O Dia vai receber o Prêmio Marielle Franco na Alerj
Deputada Elika Takimoto propôs a homenagem em reconhecimento à trajetória de Renata Cristiane, que assina a coluna Política Costa do Sol e é editora de O Dia Região dos Lagos
Fiscalização encontra falhas em terminal rodoviário de Rio das Ostras e Procon autua empresa responsável
Vistoria identificou problemas de conservação, higiene e conforto no espaço utilizado diariamente por passageiros do transporte intermunicipal
Rio das Ostras inicia maior atualização cadastral dos imóveis dos últimos anos e leva equipes técnicas aos bairros
Projeto utilizará geotecnologia e levantamento em campo para modernizar a base territorial do município, aprimorar o planejamento urbano e qualificar os serviços públicos
Empreendedores ganham novo aliado em Rio das Ostras com espaço que reúne serviços, orientação e incentivo aos negócios
Sala do Empreendedor começa a funcionar no Centro de Cidadania para facilitar a abertura, regularização e expansão de empresas, reduzindo burocracias e fortalecendo a economia local
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