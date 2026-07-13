Veículo localizado no Lagomar foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde passou a integrar a investigação - Foto: Reprodução Vídeo Rede Social

Veículo localizado no Lagomar foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde passou a integrar a investigaçãoFoto: Reprodução Vídeo Rede Social

Publicado 13/07/2026 09:21

Rio das Ostras - A rápida localização de um automóvel levado após um golpe registrado em Rio das Ostras mobilizou equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar e terminou com a recuperação do veículo em Macaé, no domingo (12). A ação aconteceu no bairro Lagomar e reforça a importância da atuação integrada entre as forças de segurança e a colaboração da própria vítima para o desfecho da ocorrência.

Segundo informações da Polícia Militar, os agentes foram acionados após a vítima informar que havia identificado o local onde o veículo se encontrava. Com base nas informações recebidas, as equipes seguiram imediatamente para o endereço indicado e localizaram o automóvel.

Após a confirmação da localização, os policiais realizaram buscas nas proximidades para verificar as circunstâncias em que o veículo foi deixado no local e identificar possíveis elementos que possam contribuir para o andamento das investigações.

O automóvel foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia de Macaé, onde a ocorrência foi formalmente registrada. O veículo permaneceu apreendido para a realização de perícia técnica e dos demais procedimentos conduzidos pela Polícia Civil.

As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do golpe registrado em Rio das Ostras, identificar os envolvidos e apurar a dinâmica da ação criminosa. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisões relacionadas ao caso.