Novo espaço concentra atendimentos voltados aos microempreendedores e pequenos empresários, ampliando o acesso a serviços públicos em um único local - Foto: Divulgação

Novo espaço concentra atendimentos voltados aos microempreendedores e pequenos empresários, ampliando o acesso a serviços públicos em um único localFoto: Divulgação

Publicado 10/07/2026 10:06

Rio das Ostras - Quem pretende abrir uma empresa, regularizar um negócio ou buscar orientação para crescer no mercado passa a contar com um novo ponto de apoio em Rio das Ostras. O município inaugurou na quinta-feira (9) a Sala do Empreendedor, estrutura criada para reunir diversos serviços destinados aos microempreendedores individuais (MEIs), micro e pequenos empresários e demais pessoas interessadas em investir ou empreender na cidade.

Instalada no Centro de Cidadania, a unidade nasce com a proposta de simplificar processos que, muitas vezes, representam obstáculos para quem deseja formalizar ou desenvolver um negócio. A concentração de diferentes atendimentos em um único espaço deverá reduzir o tempo de resposta, facilitar o acesso aos serviços públicos e oferecer suporte especializado aos empreendedores.

Durante a cerimônia de inauguração, o prefeito Carlos Augusto Balthazar destacou que o novo equipamento representa um investimento no fortalecimento da economia local e na valorização de quem gera emprego e renda.

"A Sala do Empreendedor nasce para aproximar o poder público das pessoas que acreditam no próprio trabalho. Sabemos dos desafios enfrentados por quem decide empreender e queremos oferecer um ambiente capaz de orientar, apoiar e abrir caminhos para que esses negócios cresçam e contribuam para o desenvolvimento de Rio das Ostras", afirmou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, ressaltou que o espaço foi planejado para tornar a relação entre o empreendedor e a administração pública mais simples e eficiente.

"A proposta é eliminar barreiras, facilitar procedimentos e criar um ambiente favorável para que novos empreendimentos possam surgir e aqueles que já existem encontrem suporte para crescer. Quanto mais forte for o empreendedor local, maior será o impacto positivo na economia da cidade", destacou.

A iniciativa também conta com a parceria do Sebrae Rio, que oferecerá orientações técnicas, informações sobre gestão empresarial e apoio aos pequenos negócios. Para a coordenadora interina da instituição na Região dos Lagos, Elisandra Weigert, o espaço representa um importante instrumento de incentivo ao empreendedorismo.

Segundo ela, além de facilitar procedimentos burocráticos, a Sala do Empreendedor permitirá que empresários tenham acesso a consultorias, capacitações e direcionamentos voltados ao fortalecimento de seus negócios.

Nesta primeira fase de funcionamento, a unidade disponibilizará serviços relacionados à regularização ambiental, enquadramento no Simples Nacional e demandas ligadas à Vigilância Sanitária, mediante agendamento pelo aplicativo Colab. Também serão realizados atendimentos presenciais para emissão de alvarás, atualização cadastral, baixa de CNPJ, declaração anual de faturamento, consulta de documentos e outros procedimentos voltados aos empreendedores.

A expectativa é que o novo espaço contribua para ampliar a formalização de empresas, estimular a criação de novos negócios e fortalecer a competitividade do setor produtivo local. Ao facilitar o acesso aos serviços públicos e oferecer atendimento especializado, a Sala do Empreendedor passa a integrar as estratégias voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável de Rio das Ostras.