Novo espaço concentra atendimentos voltados aos microempreendedores e pequenos empresários, ampliando o acesso a serviços públicos em um único localFoto: Divulgação
Empreendedores ganham novo aliado em Rio das Ostras com espaço que reúne serviços, orientação e incentivo aos negócios
Sala do Empreendedor começa a funcionar no Centro de Cidadania para facilitar a abertura, regularização e expansão de empresas, reduzindo burocracias e fortalecendo a economia local
Fabinho destaca avanços na saúde, infraestrutura e gestão de Iguaba Grande
Prefeito atribui alta aprovação popular à proximidade com a população e destaca investimentos em saúde, educação, infraestrutura e modernização dos serviços públicos
Colunista do O Dia vai receber o Prêmio Marielle Franco na Alerj
Deputada Elika Takimoto propôs a homenagem em reconhecimento à trajetória de Renata Cristiane, que assina a coluna Política Costa do Sol e é editora de O Dia Região dos Lagos
Fiscalização encontra falhas em terminal rodoviário de Rio das Ostras e Procon autua empresa responsável
Vistoria identificou problemas de conservação, higiene e conforto no espaço utilizado diariamente por passageiros do transporte intermunicipal
Rio das Ostras inicia maior atualização cadastral dos imóveis dos últimos anos e leva equipes técnicas aos bairros
Projeto utilizará geotecnologia e levantamento em campo para modernizar a base territorial do município, aprimorar o planejamento urbano e qualificar os serviços públicos
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MP é acionado para investigar Penha Bernardes no Detran
Representação aponta suspeitas de nepotismo, "rachadinha" e nomeações de pessoas ligadas à ex-vereadora de Araruama
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