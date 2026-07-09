Estudantes selecionados participarão de atividades práticas e teóricas voltadas ao setor offshore durante duas semanas de capacitaçãoFoto: Divulgação
Programa em Rio das Ostras amplia vagas e aproxima estudantes da indústria offshore durante as férias escolares
Iniciativa da Seagems reunirá 64 jovens da rede pública em uma imersão voltada à formação profissional e ao mercado de engenharia submarinamnk
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Ex-delegado de Rio das Ostras é preso em operação que investiga esquema milionário de corrupção no Estado do Rio
Ação do Ministério Público aponta prejuízo superior a R$ 86 milhões aos cofres públicos e apura atuação de organização criminosa em contratos do Instituto Rio Metrópole
Aprovação em alta embala novos anúncios de Marcelo Magno
Prefeito de Arraial anunciou R$ 250 milhões em licitações e explicou mudanças no secretariado durante entrevista
Paes costura paz entre Quaquá e Benedita e amplia força para 2026
Reaproximação entre lideranças do PT reforça estratégia do ex-prefeito do Rio para consolidar uma ampla aliança na disputa pelo Governo do Estado
Lagoa de Iriry vai reunir sabores, música e lazer em grande festival gastronômico
Segunda edição do evento reunirá cerca de 40 operações, chefs convidados, atrações culturais e atividades para toda a família entre os dias 30 de julho e 2 de agosto
Rio das Ostras busca apoio do Inea para reforçar dragagem de rios e reduzir riscos antes do período chuvoso
Prefeito leva ao Governo do Estado pedido para retomada do programa Limpa Rio e defende ações preventivas diante da previsão de formação do fenômeno El Niño
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