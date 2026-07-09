Estudantes selecionados participarão de atividades práticas e teóricas voltadas ao setor offshore durante duas semanas de capacitação - Foto: Divulgação

Estudantes selecionados participarão de atividades práticas e teóricas voltadas ao setor offshore durante duas semanas de capacitaçãoFoto: Divulgação

Publicado 09/07/2026 13:37

Rio das Ostras - As férias escolares vão ganhar um significado diferente para dezenas de estudantes da rede pública de Rio das Ostras. A partir da próxima segunda-feira, dia 13, um grupo de jovens iniciará uma jornada de aprendizado voltada a um dos setores mais importantes da economia regional: a indústria offshore. A iniciativa integra a terceira edição do Programa Educacional da Seagems, empresa especializada em engenharia submarina e parceira do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival.

A edição de 2026 será a maior desde a criação do projeto. Ao todo, 64 estudantes participarão da capacitação, número 28% superior ao registrado no ano passado. O crescimento acompanha a consolidação do programa, que amplia, ano após ano, o acesso de adolescentes ao universo da indústria de óleo e gás.

Durante duas semanas, os participantes terão contato direto com profissionais da empresa, conhecerão processos operacionais, tecnologias utilizadas no segmento offshore e diferentes áreas de atuação dentro da companhia. A programação reunirá 64 horas de atividades presenciais e outras 103 horas de conteúdos desenvolvidos em ambiente virtual, oferecendo uma experiência completa de formação.

As atividades presenciais acontecerão no centro de treinamento da Seagems, instalado junto à base operacional da empresa, na Zona Especial de Negócios (ZEN), em Rio das Ostras. Os estudantes contarão com material didático, equipamentos para aulas práticas, alimentação, transporte para o almoço e kits personalizados durante o período da capacitação.

Segundo a diretora de Recursos Humanos da Seagems, Glaucia Maciel, o crescimento do projeto demonstra o interesse dos estudantes e reforça o compromisso da empresa com a formação de novos talentos.

"O aumento no número de participantes mostra que os jovens querem conhecer novas possibilidades profissionais e enxergam oportunidades em um setor estratégico para a nossa região. Nosso propósito é apresentar esse universo, oferecer experiências práticas e contribuir para que esses estudantes construam perspectivas concretas para o futuro", destacou.

O processo seletivo desta edição reuniu 135 candidatos, sendo 84 meninas e 51 meninos, estudantes do Colégio Estadual Cinamomo, localizado em Nova Esperança, e do CIEP Joaquim do Rego Barros, no bairro Nova Cidade.

Criado em 2024, o programa iniciou suas atividades com 35 participantes. Em apenas dois anos, praticamente dobrou de tamanho e passou a contar com três turmas simultâneas, consolidando-se como uma importante ação de incentivo à qualificação profissional de jovens do município.

Além da formação técnica, o projeto já apresenta resultados práticos. Dos 35 estudantes que participaram da primeira edição, realizada em 2024, treze foram posteriormente contratados pela empresa para atuar como jovens aprendizes, demonstrando o potencial da iniciativa como porta de entrada para o mercado de trabalho.

Especializada em soluções de engenharia submarina, a Seagems atua na indústria de energia com uma frota composta por seis navios de lançamento de dutos submarinos (PLSVs) e mantém operações em Rio das Ostras, Rio de Janeiro e Viena, na Áustria. A empresa é resultado de uma parceria entre grupos internacionais e possui contratos de longo prazo para prestação de serviços à Petrobras.