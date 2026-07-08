Reunião com a presidência do Inea tratou da retomada de ações de limpeza e dragagem de rios e canais em Rio das OstrasFoto: Ilustração
Rio das Ostras busca apoio do Inea para reforçar dragagem de rios e reduzir riscos antes do período chuvoso
Prefeito leva ao Governo do Estado pedido para retomada do programa Limpa Rio e defende ações preventivas diante da previsão de formação do fenômeno El Niño
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Fabinho Costa aposta no empreendedorismo feminino como nova frente de governo
Projeto apresentado pela Secretaria da Mulher vai mapear empreendedoras e orientar políticas públicas, com apoio do Sebrae e participação do prefeito iguabense
Defensoria Pública prepara nova fase em Rio das Ostras com espaço maior e atendimento reforçado
Parceria entre município e órgão estadual prevê construção de prédio no Recanto, com espaço moderno, acessível e concentrando serviços em um único endereço
Shopping de Rua Mica entra no radar da Prefeitura para impulsionar turismo, cultura e segurança em Rio das Ostras
Encontro com permissionários define medidas para ampliar o movimento no espaço, fortalecer a economia criativa e tornar a feira mais atrativa para moradores e visitantes
Quase 70 expositores vão movimentar Rio das Ostras em grande salão de casamentos
Evento gratuito transforma a cidade em vitrine do mercado de festas, conecta noivos a fornecedores e ainda promove ação solidária em benefício da Casa dos Velhinhos
Rio das Ostras inicia a semana com 465 vagas de emprego e reforça oportunidades para quem busca recolocação
Cadastro é gratuito e deve ser feito presencialmente no Centro de Cidadania; oferta contempla funções em diferentes áreas e níveis de experiência
Novo complexo do Sesc Senac entra na reta final e promete transformar Rio das Ostras em polo regional de educação, cultura e lazer
Empreendimento com entrega prevista para agosto reunirá serviços inéditos no Estado e deve impulsionar qualificação profissional, turismo, saúde e economia em toda a Região dos Lagos
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