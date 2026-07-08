Reunião com a presidência do Inea tratou da retomada de ações de limpeza e dragagem de rios e canais em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Reunião com a presidência do Inea tratou da retomada de ações de limpeza e dragagem de rios e canais em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 08/07/2026 09:59

Rio das Ostras - A prevenção contra enchentes voltou a mobilizar a agenda de Rio das Ostras. Diante das previsões climáticas que apontam a formação do fenômeno El Niño no Oceano Pacífico, o município iniciou tratativas com o Governo do Estado para reforçar as ações de limpeza e dragagem dos principais rios e canais, considerados essenciais para minimizar os impactos das chuvas mais intensas.

O assunto foi discutido durante uma reunião entre o prefeito Carlos Augusto Balthazar e a presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), Denise Marçal. O principal objetivo do encontro foi solicitar o retorno das equipes e equipamentos do programa Limpa Rio ao município, ampliando os trabalhos de manutenção da rede hídrica antes da chegada de um novo período de instabilidade climática.

Segundo o prefeito, a intenção é antecipar intervenções que possam reduzir o risco de transbordamentos e alagamentos em áreas historicamente afetadas pelas chuvas.

"Viemos solicitar o retorno das máquinas e dos equipamentos para a dragagem dos nossos rios e canais. Nosso objetivo é agir de forma preventiva para proteger a população", afirmou.

A preocupação da administração municipal ganhou força após a divulgação de boletim do Climate Prediction Center (CPC), órgão vinculado à National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), dos Estados Unidos, indicando a formação do fenômeno El Niño no Pacífico Equatorial. O aquecimento das águas pode alterar o regime de chuvas em diferentes regiões do país e aumentar a ocorrência de eventos climáticos extremos.

Durante a reunião, Carlos Augusto também relembrou os prejuízos provocados pelas fortes chuvas que atingiram Rio das Ostras no início deste ano, quando dezenas de bairros registraram alagamentos, transbordamentos de canais e diversos transtornos para moradores.

A avaliação do município é que a limpeza periódica dos cursos d'água representa uma das principais medidas para reduzir os impactos causados pelo excesso de chuvas, permitindo maior capacidade de escoamento e diminuindo o acúmulo de sedimentos e vegetação.

Agora, a expectativa é que o pedido apresentado ao Inea resulte na retomada das frentes de trabalho do programa Limpa Rio, reforçando a manutenção preventiva da infraestrutura hídrica da cidade antes do período de maior incidência de chuvas.