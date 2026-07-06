Carlos Augusto percorreu as instalações do futuro Centro Integrado Sesc Senac e destacou a importância do empreendimento para o crescimento de Rio das OstrasFoto: Divulgação
Novo complexo do Sesc Senac entra na reta final e promete transformar Rio das Ostras em polo regional de educação, cultura e lazer
Empreendimento com entrega prevista para agosto reunirá serviços inéditos no Estado e deve impulsionar qualificação profissional, turismo, saúde e economia em toda a Região dos Lagos
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Duplicação da RJ-106 avança, mas encontro com governador expõe nova lista de cobranças de Rio das Ostras
Carlos Augusto aproveita reunião no Palácio Guanabara para pressionar o Estado por rodoviária, novas escolas e medidas contra problemas no saneamento
Após incêndio atingir almoxarifado, Rio das Ostras aposta em carreta de tomografia para acelerar atendimento e reduzir fila de exames
Unidade móvel do programa federal Agora Tem Especialistas mantém atendimento no Centro e deve realizar mais de 1.300 exames até o fim de julho
Servidores de Rio das Ostras ganham oportunidade de garantir acesso aos serviços do Sesc em ação especial de credenciamento
Atendimento itinerante acontece nos dias 7 e 8 de julho e permite adesão a benefícios nas áreas de cultura, esporte, lazer, turismo e saúde
Em entrevista, Fábio do Pastel fala em vitória sobre royalties e cobra retomada de investimentos
Prefeito defende articulação regional e aponta entraves no repasse e investimentos do Estado
Serginho usa centenário da Ponte Feliciano Sodré para projetar futuro de Cabo Frio
Prefeito destaca legado histórico, aposta no turismo internacional e confirma início das obras do Boulevard Canal ainda este ano
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