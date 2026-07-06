Carlos Augusto percorreu as instalações do futuro Centro Integrado Sesc Senac e destacou a importância do empreendimento para o crescimento de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Carlos Augusto percorreu as instalações do futuro Centro Integrado Sesc Senac e destacou a importância do empreendimento para o crescimento de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 06/07/2026 13:55 | Atualizado 06/07/2026 13:57

Rio das Ostras - contagem regressiva para a inauguração do primeiro Centro Integrado Sesc Senac do Estado do Rio de Janeiro já começou. Com as obras em fase final no bairro Jardim Campomar, o empreendimento desponta como um dos maiores investimentos voltados à educação, cultura, saúde e lazer em Rio das Ostras, ampliando a oferta de serviços para moradores da cidade e de municípios vizinhos.

Prevista para ser entregue em agosto, a unidade ocupará uma área de mais de três mil metros quadrados e concentrará, em quatro pavimentos, espaços modernos destinados à formação profissional, atividades esportivas, atendimento em saúde, ações culturais e convivência comunitária. A expectativa é que o equipamento fortaleça a economia local, incentive o turismo e amplie as oportunidades de qualificação para quem busca inserção ou crescimento no mercado de trabalho.

O prefeito Carlos Augusto Balthazar conheceu de perto o andamento das obras ao lado do presidente do Sindicomércio da região, Marcelo Ayres. Após percorrer toda a estrutura, o chefe do Executivo destacou que a dimensão do projeto superou suas expectativas e ressaltou a importância da chegada de uma instituição reconhecida nacionalmente para ampliar o acesso da população a cursos profissionalizantes e serviços de qualidade.

Segundo Marcelo Ayres, a nova unidade representa um marco para Rio das Ostras e para toda a Região dos Lagos. Ele destacou que o Centro Integrado foi concebido para reunir, em um único espaço, iniciativas voltadas ao desenvolvimento social e econômico, oferecendo infraestrutura moderna e serviços capazes de beneficiar diferentes faixas da população. O dirigente também ressaltou que a parceria com o município foi decisiva para a implantação do projeto.

A estrutura contará com academia, piscina, quadra poliesportiva, clínica odontológica, unidade do Sesc Saúde da Mulher, biblioteca, galeria de arte, espaços voltados à ciência e tecnologia, além de áreas de convivência. Na parte educacional, serão implantados laboratórios destinados aos cursos de gastronomia, informática, gestão, saúde, beleza e bem-estar, ampliando a oferta de capacitação profissional para jovens e adultos.

Antes mesmo da inauguração, moradores de Rio das Ostras e de Casimiro de Abreu poderão conhecer detalhes do empreendimento. Entre os dias 6 e 10 de julho, equipes do Sesc RJ e do Senac RJ realizarão uma programação itinerante para apresentar os serviços da futura unidade e divulgar os cursos previstos para o segundo semestre.

Durante a ação, o público terá acesso à maquete do Centro Integrado, informações sobre os serviços das instituições, atividades educativas, demonstrações promovidas por instrutores do Senac, credenciamento ao Sesc, visita à unidade móvel BiblioSesc, orientações na área de saúde e atendimento sobre as oportunidades de qualificação profissional.

A iniciativa reforça a expectativa de que o novo complexo se torne uma referência regional, ampliando o acesso da população a serviços gratuitos e de qualidade e consolidando Rio das Ostras como um importante polo de educação, cultura, esporte e desenvolvimento social.

