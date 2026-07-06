Reunião entre prefeitos e o governador interino reuniu demandas de diversas cidades, com destaque para investimentos em mobilidade, educação e infraestrutura - Foto: Reprodução

Reunião entre prefeitos e o governador interino reuniu demandas de diversas cidades, com destaque para investimentos em mobilidade, educação e infraestruturaFoto: Reprodução

Publicado 06/07/2026 13:34

Rio das Ostras - A busca por soluções para gargalos históricos de Rio das Ostras ganhou novos capítulos durante a reunião entre o governador interino do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, e nove prefeitos fluminenses. Embora a confirmação do início das obras de duplicação de um trecho da RJ-106 tenha sido o principal anúncio do encontro, o prefeito Carlos Augusto aproveitou a agenda para apresentar uma série de reivindicações que, segundo ele, permanecem sem resposta há anos.

Entre os pedidos levados ao Governo do Estado esteve a autorização para que o município possa construir ou conceder à iniciativa privada uma rodoviária própria. Atualmente, Rio das Ostras não possui um terminal rodoviário estruturado, e o embarque e desembarque de passageiros de linhas intermunicipais ocorre às margens da Rodovia Amaral Peixoto.

Ao defender a proposta, Carlos Augusto afirmou que a ausência do equipamento compromete a mobilidade e dificulta o atendimento à população.

"Nós temos uma necessidade muito grande. Não temos uma rodoviária. Hoje existe apenas um ponto de embarque da empresa de ônibus na Rodovia Amaral Peixoto. Pedimos que o Estado autorize o município a construir ou conceder uma rodoviária para atender a nossa população", declarou.

A educação também esteve entre as prioridades apresentadas pelo prefeito. Segundo ele, o crescimento populacional registrado nas últimas décadas não foi acompanhado pela ampliação da rede estadual de ensino. Carlos Augusto destacou que Rio das Ostras conta atualmente com apenas uma escola estadual em funcionamento e cobrou a inauguração de uma unidade já concluída.

"Há mais de 40 anos a cidade não recebe uma nova escola estadual. Temos uma unidade que precisa de reforma e outra pronta para funcionar, aguardando apenas a inauguração. Precisamos ampliar a oferta de vagas para os estudantes do ensino médio", afirmou.

Outro assunto levado ao governador foi a atuação da concessionária Rio+ Saneamento. O prefeito relatou insatisfação com os serviços prestados no município, principalmente em relação às intervenções nas vias públicas e à recomposição do pavimento após obras de manutenção da rede.

Durante a reunião, Carlos Augusto afirmou que moradores convivem diariamente com transtornos provocados pela abertura de valas e reclamou da demora na recuperação das ruas. Também criticou a política tarifária praticada pela concessionária.

Apesar das diversas demandas apresentadas, a confirmação da duplicação da RJ-106 foi considerada o principal avanço da agenda. A obra contempla aproximadamente dez quilômetros entre Rio das Ostras e Macaé e vinha sendo defendida conjuntamente pelos prefeitos dos dois municípios como uma intervenção estratégica para reduzir congestionamentos, aumentar a segurança viária e impulsionar o desenvolvimento regional.

Ao avaliar o encontro, Carlos Augusto destacou que o anúncio representa uma conquista importante para a mobilidade da região.

"Saímos dessa reunião com uma grande notícia. Conseguimos avançar na liberação da duplicação da rodovia entre Rio das Ostras e Macaé, uma obra aguardada há muitos anos e fundamental para melhorar a segurança, a mobilidade e o desenvolvimento da nossa região. Continuaremos dialogando e buscando soluções concretas para outras demandas do município", afirmou.

Além do prefeito de Rio das Ostras, participaram da reunião os prefeitos de Macaé, Maricá, Casimiro de Abreu, Miguel Pereira, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Três Rios, Sapucaia e Porciúncula, acompanhados pelo secretário estadual da Casa Civil, Flávio Willeman.