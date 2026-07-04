Ação itinerante facilita o credenciamento de servidores municipais aos serviços oferecidos pelo Sesc - Foto: Divulgação

Ação itinerante facilita o credenciamento de servidores municipais aos serviços oferecidos pelo SescFoto: Divulgação

Publicado 04/07/2026 16:50

Rio das Ostras - Quem trabalha na administração municipal de Rio das Ostras terá uma oportunidade de resolver tudo perto de casa. Nos dias 7 e 8 de julho, uma equipe do Sesc estará na Praça Prefeito Cláudio Ribeiro, no bairro Extensão do Bosque, realizando o credenciamento de servidores interessados em utilizar os serviços oferecidos pela instituição.

A iniciativa leva ao município um atendimento itinerante que elimina a necessidade de deslocamento para outras cidades apenas para fazer a carteirinha. A expectativa é ampliar o número de servidores com acesso à estrutura do Sesc, que reúne programação cultural, atividades esportivas, recreação, turismo social, ações de promoção da saúde e diversos projetos voltados ao bem-estar.

O atendimento será dividido em dois dias. No dia 7, a equipe atenderá das 14h às 18h. Já no dia 8, o funcionamento será das 10h às 13h e das 14h às 17h.

Para participar, basta apresentar CPF e contracheque atualizado. A adesão tem valor anual de R$ 50 para o titular. Quem desejar incluir dependentes poderá optar pelo plano familiar, no valor de R$ 100 por ano.

O benefício também contempla familiares do servidor. Podem ser cadastrados cônjuge ou companheiro em união estável, filhos e enteados de até 24 anos, além de pais, mães, padrastos, madrastas e pessoas sob curatela. Para cada dependente será necessário apresentar CPF, documento de identificação com foto e comprovantes que demonstrem o vínculo familiar, conforme as exigências do Sesc.

Com a carteirinha ativa, os servidores passam a integrar uma rede de serviços voltada à qualidade de vida, podendo participar de atividades esportivas, eventos culturais, programas de lazer, excursões de turismo social e ações de saúde desenvolvidas pela instituição ao longo do ano.