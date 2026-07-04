Ação itinerante facilita o credenciamento de servidores municipais aos serviços oferecidos pelo SescFoto: Divulgação
Servidores de Rio das Ostras ganham oportunidade de garantir acesso aos serviços do Sesc em ação especial de credenciamento
Atendimento itinerante acontece nos dias 7 e 8 de julho e permite adesão a benefícios nas áreas de cultura, esporte, lazer, turismo e saúde
Após incêndio atingir almoxarifado, Rio das Ostras aposta em carreta de tomografia para acelerar atendimento e reduzir fila de exames
Unidade móvel do programa federal Agora Tem Especialistas mantém atendimento no Centro e deve realizar mais de 1.300 exames até o fim de julho
Servidores de Rio das Ostras ganham oportunidade de garantir acesso aos serviços do Sesc em ação especial de credenciamento
Atendimento itinerante acontece nos dias 7 e 8 de julho e permite adesão a benefícios nas áreas de cultura, esporte, lazer, turismo e saúde
Em entrevista, Fábio do Pastel fala em vitória sobre royalties e cobra retomada de investimentos
Prefeito defende articulação regional e aponta entraves no repasse e investimentos do Estado
Serginho usa centenário da Ponte Feliciano Sodré para projetar futuro de Cabo Frio
Prefeito destaca legado histórico, aposta no turismo internacional e confirma início das obras do Boulevard Canal ainda este ano
Dr. Serginho fortalece parceria com o Estado e inaugura sede do 8º CPA em Cabo Frio
Nova estrutura da Polícia Militar reforça presença do Estado na Região dos Lagos e consolida segurança como uma das principais bandeiras da gestão municipal
Daniela Soares reúne secretariado e acelera agenda de entregas para o segundo semestre
Prefeita cobra cronograma de obras, acompanha projetos estratégicos e coloca saúde e infraestrutura no centro das prioridades
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.