Estudantes celebram a conclusão do Proerd em cerimônia marcada por emoção, reconhecimento e incentivo à cidadania - Foto: Divulgação

Estudantes celebram a conclusão do Proerd em cerimônia marcada por emoção, reconhecimento e incentivo à cidadaniaFoto: Divulgação

Publicado 03/07/2026 12:52

Rio das Ostras - Escolher o caminho certo também se aprende. Foi com essa mensagem que dezenas de estudantes do Colégio Municipal Professora Rosângela Duarte Faria receberam, nesta quinta-feira, na Câmara Municipal de Rio das Ostras, o certificado de conclusão do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd). A solenidade emocionou familiares, professores e autoridades ao marcar o encerramento de uma etapa dedicada à formação cidadã de crianças e adolescentes.

Desenvolvido em parceria entre a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e a Rede Municipal de Ensino, o programa foi realizado ao longo de cerca de quatro meses. Durante esse período, policiais militares capacitados atuaram diretamente com os estudantes, promovendo encontros voltados à prevenção, ao fortalecimento dos valores éticos e ao desenvolvimento de habilidades para enfrentar desafios presentes no cotidiano.

Mais do que alertar sobre os riscos das drogas e da violência, o Proerd incentiva atitudes que contribuem para a formação de cidadãos conscientes. As atividades abordam temas como responsabilidade, respeito, autoestima, empatia, resolução pacífica de conflitos e tomada de decisões, preparando os jovens para lidar com situações de pressão e fazer escolhas seguras.

Para a diretora-geral do Colégio Municipal Professora Rosângela Duarte Faria, Fabíola Coimbra, o programa deixa ensinamentos que acompanham os estudantes por toda a vida.

"O Proerd vai muito além de ensinar a dizer não às drogas e à violência. Ele ensina valores como respeito, responsabilidade, coragem, empatia e boas escolhas, preparando nossas crianças e adolescentes para enfrentarem os desafios da vida com consciência e segurança", destacou.

Criado no estado do Rio de Janeiro em 1992, com base em um modelo implantado nos Estados Unidos na década de 1980, o Proerd tornou-se uma das principais iniciativas de prevenção desenvolvidas dentro das escolas públicas brasileiras. A proposta aproxima a comunidade escolar das forças de segurança e fortalece o papel da educação como instrumento de transformação social.

Instrutor do programa, o subtenente da Polícia Militar José Alexandre Anchieta ressaltou que a união entre escola, família e polícia é um dos pilares para o sucesso da iniciativa.

"Por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas, em parceria com a escola e as famílias, a Polícia Militar atua na prevenção, conscientizando crianças e jovens sobre as consequências do uso de drogas e incentivando decisões responsáveis para uma vida melhor", afirmou.

Ao final da cerimônia, além dos certificados, os alunos levaram consigo uma mensagem que resume o espírito do Proerd: conhecimento, diálogo e boas escolhas continuam sendo as ferramentas mais eficazes para construir uma sociedade mais segura.