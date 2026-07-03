Governador em exercício confirma início da duplicação da RJ-106 após pedido conjunto de Rio das Ostras e Macaé - Foto: Reprodução

Governador em exercício confirma início da duplicação da RJ-106 após pedido conjunto de Rio das Ostras e MacaéFoto: Reprodução

Publicado 03/07/2026 12:52

Rio das Ostras - A duplicação de um dos trechos mais movimentados da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) deu um passo importante para sair do papel. O governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, confirmou que o Governo Estadual vai iniciar as obras após receber o pedido apresentado de forma conjunta pelos prefeitos de Rio das Ostras e Macaé. O anúncio reforça a expectativa de uma intervenção considerada estratégica para melhorar a mobilidade entre os dois municípios e resolver um problema que se arrasta há décadas.

O trecho previsto para a duplicação possui cerca de 10 quilômetros e está localizado na divisa entre Rio das Ostras e Macaé. A obra é vista como essencial para desafogar o trânsito em pontos de grande circulação, como a Zona Especial de Negócios (ZEN), em Rio das Ostras, e a região do Parque de Tubos, em Macaé, onde o fluxo diário de trabalhadores e veículos é intenso.

A confirmação foi feita durante um encontro entre o governador interino e prefeitos de diferentes regiões do Estado. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Ricardo Couto afirmou que a intervenção já está prevista pelo Governo.

"Transmiti ao prefeito Carlos Augusto que, de fato, nós já vamos iniciar as obras da RJ-106 e dar à comunidade dessa região a perspectiva de fazer um deslocamento rápido e seguro. Então é essa a notícia que eu gostaria de dar à toda comunidade de Rio das Ostras", declarou.

A duplicação da RJ-106 é considerada uma das principais reivindicações da região por reunir impactos diretos na mobilidade urbana, no transporte de cargas, na economia e no acesso a serviços públicos. A expectativa é de que a obra reduza o tempo de deslocamento, aumente a segurança viária e contribua para diminuir o número de acidentes registrados no trecho.

O prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto, classificou a confirmação como um marco para os moradores dos dois municípios e destacou os benefícios que a intervenção deve proporcionar.

"Essa é uma conquista enorme. A duplicação da RJ-106 representa mais mobilidade, mais segurança, mais conforto para quem precisa se deslocar todos os dias e, acima de tudo, vidas salvas", afirmou.

O chefe do Executivo também agradeceu ao Governo do Estado pelo atendimento da demanda e ressaltou que a obra pode representar um novo momento para o desenvolvimento regional.

"Quero agradecer ao governador Ricardo Couto pela sensibilidade, pelo compromisso e por entender a importância dessa obra para milhares de moradores, trabalhadores, estudantes, empresários e famílias que dependem dessa ligação diariamente. Seguimos trabalhando, dialogando e buscando soluções concretas para os grandes desafios da nossa cidade. Essa obra é histórica. E Rio das Ostras merece!", completou.

Além de facilitar o deslocamento entre Rio das Ostras e Macaé, a duplicação da RJ-106 deverá fortalecer setores como comércio, logística, saúde, educação e turismo, consolidando um corredor viário mais moderno, seguro e preparado para atender ao crescimento econômico da região.