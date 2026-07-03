Equipes de saúde reforçam ações do Julho Amarelo com orientação e testes rápidos gratuitos para hepatites virais em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Julho Amarelo fortalece prevenção e amplia acesso a testes rápidos contra hepatites virais em Rio das Ostras
Campanha mobiliza unidades de saúde durante todo o mês e prepara grande ação no Centro para incentivar o diagnóstico precoce e ampliar a conscientização da população
Proerd forma nova geração de estudantes em Rio das Ostras com lições que vão muito além da sala de aula
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Prefeito de Búzios defende alianças, rebate críticas e reage a polêmicas na saúde e no meio ambiente
Alexandre Martins fala em rádio, mira articulações políticas e endurece discurso contra oposição e desinformação
Justiça concede medida protetiva à neta de Paulo Melo, que o acusou de abuso sexual
Decisão proíbe Ex-Deputado, o filho e a mãe da jovem de se aproximar ou contatar Maria Clara; caso corre em segredo de justiça
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