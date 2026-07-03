Equipes de saúde reforçam ações do Julho Amarelo com orientação e testes rápidos gratuitos para hepatites virais em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Equipes de saúde reforçam ações do Julho Amarelo com orientação e testes rápidos gratuitos para hepatites virais em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 03/07/2026 12:52

Rio das Ostras - Cuidar da saúde antes que a doença apareça é a principal proposta do Julho Amarelo em Rio das Ostras. A campanha de conscientização sobre as hepatites virais mobiliza toda a rede municipal de saúde com ações educativas, orientação à população e oferta de testes rápidos gratuitos. A iniciativa busca ampliar o diagnóstico precoce, facilitar o acesso ao tratamento e reforçar a prevenção contra doenças que, muitas vezes, evoluem de forma silenciosa.

Durante todo o mês, as unidades de saúde desenvolvem atividades de sensibilização voltadas aos moradores, enquanto profissionais da rede intensificam o acolhimento, a orientação e a identificação de possíveis casos. A programação terá como ponto alto uma grande mobilização no dia 28 de julho, quando é celebrado o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais.

A ação acontecerá das 9h às 17h, na Praça José Pereira Câmara, no Centro, reunindo equipes de saúde que irão orientar a população sobre formas de transmissão, prevenção, sintomas, diagnóstico e tratamento das hepatites virais e das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Além das informações, serão distribuídos insumos de prevenção e disponibilizados testes rápidos gratuitos.

Os exames serão realizados nas dependências da Igreja Nossa Senhora da Conceição, em frente à praça, permitindo que os moradores tenham acesso ao diagnóstico de forma rápida, segura e gratuita.

Segundo a coordenadora do Programa IST/HIV/Aids e Hepatites Virais, Bianca Monteiro, embora o trabalho de prevenção aconteça durante todo o ano, a campanha amplia o alcance das ações e fortalece a identificação precoce da doença.

"Embora nosso trabalho seja permanente, em julho promovemos ações para fortalecer os objetivos da Rede Municipal de Saúde, que incluem identificar novos casos de hepatites e encaminhar essas pessoas ao tratamento adequado, orientar a população sobre os cuidados e a prevenção, além de preparar ainda mais os profissionais para diagnosticar, acolher e acompanhar esses pacientes", explica.

A mobilização é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Conselho Gestor do Serviço de Assistência Especializada (SAE) e a Pastoral da Aids, fortalecendo uma rede de apoio voltada à prevenção e ao cuidado.

As hepatites virais representam um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo por atingirem diretamente o fígado. Em grande parte dos casos, a infecção não apresenta sintomas nas fases iniciais, o que dificulta o diagnóstico e aumenta o risco de complicações quando a doença é descoberta tardiamente.

Quando surgem, os sinais podem incluir cansaço, febre, mal-estar, náuseas, vômitos, dores abdominais, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. No Brasil, os tipos mais frequentes são causados pelos vírus das hepatites A, B e C.

Ao ampliar a oferta de exames e levar informação para mais perto da população, a campanha reforça que o diagnóstico precoce continua sendo uma das principais ferramentas para interromper a transmissão da doença e garantir mais qualidade de vida aos pacientes.