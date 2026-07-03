Novo laboratório do Inea em Macaé amplia o monitoramento da qualidade das águas e beneficia praias de Rio das Ostras e da região - Foto: Reprodução

Novo laboratório do Inea em Macaé amplia o monitoramento da qualidade das águas e beneficia praias de Rio das Ostras e da regiãoFoto: Reprodução

Publicado 03/07/2026 12:52

Rio das Ostras - Praias mais monitoradas, resultados mais rápidos e informações mais precisas para a população. Esse é o cenário esperado com a implantação do novo laboratório de balneabilidade do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), em Macaé, que passa a reforçar o acompanhamento da qualidade das águas do litoral da região, incluindo Rio das Ostras. A iniciativa recebeu equipamentos doados pela concessionária Rio+ Saneamento, responsável pelos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município.

A nova estrutura permitirá que as análises da qualidade da água do mar, rios e lagoas sejam realizadas na própria região, reduzindo o tempo necessário para emissão de laudos e boletins que, até então, dependiam do laboratório do Inea em Campos dos Goytacazes.

Segundo a concessionária, a descentralização dos exames representa um avanço para a gestão ambiental, oferecendo maior agilidade no monitoramento das praias e mais segurança para moradores, turistas e frequentadores das áreas de lazer.

Além de Rio das Ostras, o laboratório atenderá outros municípios da região, ampliando a capacidade técnica do Inea para acompanhar as condições de balneabilidade e subsidiar ações voltadas à preservação dos recursos hídricos.

O superintendente de Sustentabilidade da Rio+ Saneamento, Nelson Carvalho, destacou que a parceria reforça o compromisso da empresa com a proteção ambiental e o acompanhamento da qualidade das águas. Ele lembra que o sistema de esgotamento sanitário de Rio das Ostras utiliza um emissário submarino localizado na orla de Costazul.

"Contribuir com o plano de monitoramento do Inea é marcante, pois reforça nosso esforço contínuo e compromisso com o meio ambiente. É fundamental que a sociedade tenha a segurança, chancelada pelo órgão oficial, de que o nosso trabalho contribui para a proteção das praias e dos recursos hídricos das cidades em que atuamos, colaborando com a saúde, com a valorização de imóveis e com as futuras gerações", afirmou.

Com o novo laboratório em funcionamento, o Inea informou que as análises passarão a ocorrer a cada 15 dias durante boa parte do ano. No verão, período de maior movimento nas praias, o monitoramento será intensificado e realizado semanalmente, permitindo uma atualização mais frequente das condições de banho.

O instituto também reforça orientações importantes para quem frequenta as praias. Mesmo com o monitoramento contínuo, a qualidade da água pode ser alterada por fatores climáticos, especialmente após chuvas intensas. A recomendação é evitar o banho de mar nas 24 horas seguintes às precipitações e manter distância das galerias pluviais, canais e pontos de drenagem, onde pode ocorrer o carreamento de resíduos.

A expectativa é que o fortalecimento da estrutura de monitoramento contribua para decisões mais rápidas na gestão ambiental e ofereça à população informações mais confiáveis sobre as condições das praias da região.