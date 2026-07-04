Carreta do programa Agora Tem Especialistas realiza exames de tomografia no Centro de Rio das Ostras e reforça a rede pública de saúde - Foto: Ilustração

Carreta do programa Agora Tem Especialistas realiza exames de tomografia no Centro de Rio das Ostras e reforça a rede pública de saúdeFoto: Ilustração

Publicado 04/07/2026 16:50

Rio das Ostras - Rio das Ostras tenta virar a página após uma semana marcada por um dos maiores desafios recentes da saúde municipal. Dias depois do incêndio que destruiu o depósito de medicamentos, insumos e equipamentos da Secretaria de Saúde, a rede pública concentra esforços para garantir a continuidade dos atendimentos e reforça uma boa notícia para a população: a carreta de tomografia do programa federal Agora Tem Especialistas segue funcionando em ritmo intenso, com a missão de reduzir o tempo de espera por exames de imagem.

Instalada na Praça José Pereira Câmara, no Centro, a unidade móvel integra uma parceria entre o Ministério da Saúde e o município. O serviço oferece exames de tomografia computadorizada de diferentes partes do corpo, como crânio, coluna, abdômen, face, pescoço e articulações dos membros superiores e inferiores.

Enquanto a Secretaria de Saúde trabalha para superar os impactos provocados pelo incêndio registrado no almoxarifado localizado na Cidade Beira-Mar, o atendimento na carreta permanece normal. A expectativa da administração municipal é realizar mais de 1.300 exames até o dia 25 de julho, ampliando a capacidade de diagnóstico e diminuindo a fila de espera da rede pública.

Vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Dr. Fábio Simões destacou que a unidade móvel já opera em plena capacidade e representa um importante reforço para a assistência à população.

“Gente, a carreta do Agora Tem Especialistas para tomografia já está funcionando a todo vapor”, afirmou.

Segundo o secretário, pacientes que já aguardam o procedimento na Central de Regulação de Vagas serão chamados automaticamente para realizar o exame. Quem ainda precisa entrar na fila deve apresentar o pedido médico e o cartão do SUS na própria carreta ou na Coordenadoria de Gestão, Avaliação e Auditoria (COGA), responsável pelo agendamento.

A expectativa é reduzir significativamente o tempo de espera. Antes da chegada da unidade móvel, pacientes relatavam que o agendamento para tomografias podia levar cerca de dois meses. Agora, além do acesso mais rápido ao exame, o resultado pode ser disponibilizado em até sete dias.

Mesmo diante dos prejuízos causados pelo incêndio, a continuidade do serviço é vista pela gestão municipal como uma estratégia para evitar impactos na assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde.

“A carreta de tomografia amplia o acesso aos exames, garante mais rapidez no diagnóstico e oferece mais conforto aos pacientes. Seguimos trabalhando para fortalecer a saúde e oferecer um atendimento cada vez mais eficiente para a população”, destacou Dr. Fábio Simões.

A unidade permanecerá em funcionamento até o fim de julho, atendendo pacientes encaminhados pela rede municipal de saúde e contribuindo para desafogar a demanda reprimida por exames especializados.