As vagas contemplam oportunidades para motorista de ônibus urbano, atendente, auxiliar de cozinha, agente de saneamento, entregador, vendedor, pedreiro e orçamentista - Foto: Ilustração

As vagas contemplam oportunidades para motorista de ônibus urbano, atendente, auxiliar de cozinha, agente de saneamento, entregador, vendedor, pedreiro e orçamentistaFoto: Ilustração

Publicado 06/07/2026 14:15

Rio das Ostras - A busca por uma oportunidade de trabalho ganhou novo impulso em Rio das Ostras. O Banco de Empregos do município abriu a semana com 465 vagas disponíveis, ampliando as chances de recolocação profissional para moradores que desejam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.

As oportunidades contemplam diferentes perfis de candidatos, desde quem procura o primeiro emprego até profissionais com experiência em áreas operacionais, comerciais e de serviços. Entre as funções com maior número de vagas estão motorista de ônibus urbano, atendente, auxiliar de cozinha, agente de saneamento, entregador, vendedor, pedreiro e orçamentista.

O cadastro é totalmente gratuito e deve ser realizado presencialmente no Centro de Cidadania, localizado na Rua das Casuarinas, nº 595, no bairro Âncora. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Para participar do processo seletivo, o interessado deve apresentar documento oficial com foto, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, currículo impresso e, caso possua, certificados de cursos de qualificação profissional.

A iniciativa busca aproximar trabalhadores das empresas que estão contratando na cidade, facilitando o acesso às vagas e contribuindo para fortalecer a geração de emprego e renda em Rio das Ostras.

A lista completa de oportunidades, assim como os requisitos exigidos para cada função, pode ser consultada no Portal da Prefeitura, onde as vagas são atualizadas conforme a demanda das empresas.