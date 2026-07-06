As vagas contemplam oportunidades para motorista de ônibus urbano, atendente, auxiliar de cozinha, agente de saneamento, entregador, vendedor, pedreiro e orçamentistaFoto: Ilustração
Rio das Ostras inicia a semana com 465 vagas de emprego e reforça oportunidades para quem busca recolocação
Cadastro é gratuito e deve ser feito presencialmente no Centro de Cidadania; oferta contempla funções em diferentes áreas e níveis de experiência
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Novo complexo do Sesc Senac entra na reta final e promete transformar Rio das Ostras em polo regional de educação, cultura e lazer
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Duplicação da RJ-106 avança, mas encontro com governador expõe nova lista de cobranças de Rio das Ostras
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Após incêndio atingir almoxarifado, Rio das Ostras aposta em carreta de tomografia para acelerar atendimento e reduzir fila de exames
Unidade móvel do programa federal Agora Tem Especialistas mantém atendimento no Centro e deve realizar mais de 1.300 exames até o fim de julho
Servidores de Rio das Ostras ganham oportunidade de garantir acesso aos serviços do Sesc em ação especial de credenciamento
Atendimento itinerante acontece nos dias 7 e 8 de julho e permite adesão a benefícios nas áreas de cultura, esporte, lazer, turismo e saúde
Em entrevista, Fábio do Pastel fala em vitória sobre royalties e cobra retomada de investimentos
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