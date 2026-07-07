Reunião reuniu permissionários e representantes do município para discutir melhorias no Shopping de Rua Mica e ampliar o potencial turístico e cultural do espaço - Foto: Divulgação

Reunião reuniu permissionários e representantes do município para discutir melhorias no Shopping de Rua Mica e ampliar o potencial turístico e cultural do espaçoFoto: Divulgação

Publicado 07/07/2026 10:38 | Atualizado 07/07/2026 10:40

Rio das Ostras - O fortalecimento de um dos principais espaços dedicados ao artesanato e ao empreendedorismo de Rio das Ostras entrou na pauta da administração municipal. Em uma reunião realizada com permissionários do Shopping de Rua Juamir Moreira Jorge, conhecido como Mica, o prefeito Carlos Augusto Balthazar discutiu uma série de iniciativas voltadas à revitalização do local, buscando ampliar o fluxo de visitantes e transformar o espaço em uma referência para moradores e turistas.

O encontro reuniu representantes da feira, integrantes do governo municipal e gestores das áreas de cultura, turismo, desenvolvimento econômico e segurança pública. A proposta foi ouvir as demandas dos trabalhadores que atuam diariamente no local e construir, em conjunto, soluções capazes de fortalecer a economia criativa do município.

Entre as medidas debatidas está a implantação de uma programação cultural permanente. A ideia é aproveitar a estrutura da Fundação Rio das Ostras de Cultura para levar apresentações artísticas ao Shopping de Rua, utilizando alunos dos cursos de música, dança e teatro do Centro de Formação Artística. A expectativa é criar uma agenda de eventos capaz de aumentar a circulação de pessoas e incentivar as vendas dos artesãos.

Outro ponto tratado durante a reunião foi a necessidade de reforçar a segurança e melhorar a organização do entorno. A Secretaria de Guarda, Trânsito e Ordem Pública informou que realizará uma vistoria técnica na região para avaliar intervenções relacionadas à sinalização viária, circulação de bicicletas e ciclomotores e travessia de pedestres, buscando oferecer mais segurança para comerciantes e visitantes.

Ao longo da reunião, Carlos Augusto destacou que a valorização do Shopping de Rua depende da participação conjunta entre o poder público e os permissionários. Segundo ele, o objetivo é consolidar o espaço como um ambiente de convivência, lazer e geração de oportunidades para quem vive do artesanato e do comércio criativo.

Localizado na Avenida Amazonas, o Shopping de Rua Juamir Moreira Jorge ganhou ainda mais importância após passar a receber também a Feira do Artesão. O espaço reúne dezenas de empreendedores e representa uma das principais vitrines da produção artesanal de Rio das Ostras, contribuindo para a geração de renda e para o fortalecimento da identidade cultural do município.

A expectativa é que as ações discutidas comecem a ser implementadas gradualmente, tornando o local mais atrativo e impulsionando a atividade econômica ligada ao turismo e à cultura.

