Vestidos, decoração, música, buffet e dezenas de outros serviços estarão reunidos em um dos maiores eventos do setor de casamentos da Região dos LagosFoto: Divulgação
Quase 70 expositores vão movimentar Rio das Ostras em grande salão de casamentos
Evento gratuito transforma a cidade em vitrine do mercado de festas, conecta noivos a fornecedores e ainda promove ação solidária em benefício da Casa dos Velhinhos
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Rio das Ostras inicia a semana com 465 vagas de emprego e reforça oportunidades para quem busca recolocação
Cadastro é gratuito e deve ser feito presencialmente no Centro de Cidadania; oferta contempla funções em diferentes áreas e níveis de experiência
Novo complexo do Sesc Senac entra na reta final e promete transformar Rio das Ostras em polo regional de educação, cultura e lazer
Empreendimento com entrega prevista para agosto reunirá serviços inéditos no Estado e deve impulsionar qualificação profissional, turismo, saúde e economia em toda a Região dos Lagos
Duplicação da RJ-106 avança, mas encontro com governador expõe nova lista de cobranças de Rio das Ostras
Carlos Augusto aproveita reunião no Palácio Guanabara para pressionar o Estado por rodoviária, novas escolas e medidas contra problemas no saneamento
Após incêndio atingir almoxarifado, Rio das Ostras aposta em carreta de tomografia para acelerar atendimento e reduzir fila de exames
Unidade móvel do programa federal Agora Tem Especialistas mantém atendimento no Centro e deve realizar mais de 1.300 exames até o fim de julho
Servidores de Rio das Ostras ganham oportunidade de garantir acesso aos serviços do Sesc em ação especial de credenciamento
Atendimento itinerante acontece nos dias 7 e 8 de julho e permite adesão a benefícios nas áreas de cultura, esporte, lazer, turismo e saúde
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