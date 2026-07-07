Vestidos, decoração, música, buffet e dezenas de outros serviços estarão reunidos em um dos maiores eventos do setor de casamentos da Região dos Lagos - Foto: Divulgação

Vestidos, decoração, música, buffet e dezenas de outros serviços estarão reunidos em um dos maiores eventos do setor de casamentos da Região dos LagosFoto: Divulgação

Publicado 07/07/2026 09:20 | Atualizado 07/07/2026 09:22

Rio das Ostras - Nos dias 25 e 26 de julho, Rio das Ostras recebe um dos maiores encontros do mercado de casamentos da Região dos Lagos. A 12ª edição do Salão Simplesmente Noivas transforma a Pousada Latitude 22 em uma grande vitrine de tendências, serviços e oportunidades para quem pretende casar, celebrar uma festa de debutante, organizar uma formatura ou outro grande evento nos próximos anos.

Com funcionamento das 15h às 21h e entrada gratuita, o evento reúne quase 70 expositores especializados, consolidando-se como um dos principais espaços de negócios do segmento na região. Durante os dois dias, os visitantes poderão conhecer novidades, comparar serviços, tirar dúvidas diretamente com fornecedores e iniciar o planejamento de suas celebrações em um único ambiente.

O salão contará com empresas dos mais variados segmentos, incluindo vestidos de noiva e madrinhas, trajes masculinos, decoração, buffet, doces, bolos, fotografia, filmagem, cerimonial, música ao vivo, DJs, bandas, maquiagem, convites personalizados, pista de dança, cabines fotográficas e lembranças, entre outros serviços indispensáveis para eventos.

Segundo uma das organizadoras, Paula Meireles, a proposta é facilitar a vida dos casais e aproximar o público dos profissionais que atuam no setor.

"O Simplesmente Noivas nasceu para reunir, em um só lugar, tudo o que os noivos precisam para organizar um casamento. Além de apresentar tendências para 2026 e 2027, o evento fortalece os empreendedores locais e cria um ambiente favorável para novos negócios", destaca.

A organizadora Valéria Pinheiro ressalta que o crescimento do salão acompanha a evolução do mercado de eventos na região.

"Percebemos, a cada edição, um setor mais estruturado, criativo e preparado. O salão inspira quem está planejando um momento especial e também fortalece uma cadeia econômica formada por diversos profissionais e empresas da Região dos Lagos."

A programação também reserva atrações para o público. Dois desfiles apresentarão coleções voltadas para casamentos das temporadas 2026 e 2027, assinadas pelas marcas Brilho das Noivas e Mon Chéri Ateliê. O evento ainda contará com apresentações musicais da Cia Musical Sonhos, Música para Casar, da dupla Celsinho e Jonata, além dos DJs Eduardo Sousa e Oscar Martinez. A equipe de O Boticário oferecerá demonstrações de maquiagem durante o salão.

Quem visitar o evento também poderá participar de uma ação solidária. A doação voluntária de um quilo de alimento não perecível será destinada à Casa dos Velhinhos, de Casimiro de Abreu. Como forma de agradecimento, os participantes receberão uma ecobag exclusiva do evento.

Ao reunir fornecedores, tendências e experiências em um só espaço, o Simplesmente Noivas reforça a vocação de Rio das Ostras como referência regional no mercado de eventos, movimentando a economia criativa e atraindo visitantes de diferentes municípios.