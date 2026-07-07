Representantes da Defensoria Pública e do município discutiram a implantação da nova sede do órgão em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Representantes da Defensoria Pública e do município discutiram a implantação da nova sede do órgão em Rio das OstrasFoto: Ilustração

Publicado 07/07/2026 11:17

Rio das Ostras - A população de Rio das Ostras deverá contar com uma nova estrutura para atendimento jurídico gratuito nos próximos anos. O município anunciou uma parceria com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para viabilizar a construção de uma nova sede do órgão, com espaço ampliado e preparado para oferecer mais conforto e acessibilidade aos moradores.

O anúncio ocorreu durante uma reunião entre o prefeito Carlos Augusto Balthazar, representantes da Defensoria Pública e integrantes da administração municipal. A proposta prevê a implantação do novo prédio no bairro Recanto, próximo ao futuro Centro Integrado Sesc Senac, em uma área destinada pelo município para receber a unidade.

A nova sede deve substituir o atual espaço utilizado pela Defensoria Pública, localizado na Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, no Jardim Campomar. Com uma estrutura maior, o objetivo é reunir em um único endereço os diferentes serviços oferecidos pelo órgão, facilitando o acesso da população e melhorando as condições de trabalho das equipes.

Durante o encontro, o prefeito destacou a importância da parceria para ampliar os serviços disponíveis aos moradores que dependem da assistência jurídica gratuita.

"É uma conquista importante para Rio das Ostras. A nova sede representa mais estrutura, mais organização e melhores condições para que a população seja atendida com qualidade", afirmou Carlos Augusto.

Segundo a coordenadora-geral da Baixada e do Interior da Defensoria Pública, Juliana Barros, o novo prédio será planejado para garantir um atendimento mais eficiente e humanizado.

A unidade terá quatro pavimentos, estrutura climatizada, acessibilidade e espaços destinados aos diferentes setores da Defensoria. A previsão é que o projeto avance para a etapa de licitação das obras nos próximos meses.

"Essa parceria permite levar à população de Rio das Ostras um prédio adequado, com conforto, acessibilidade e toda a estrutura necessária para um atendimento digno. A ideia é concentrar os serviços em um único local, facilitando a vida de quem procura a Defensoria Pública", destacou Juliana Barros.

Além do prefeito e da representante da Defensoria, participaram da reunião o defensor público Rafael Renner e o procurador-geral do município, Renato Vasconcellos.

A chegada da nova sede integra um movimento de expansão da estrutura pública em uma região que vem recebendo novos equipamentos e investimentos, fortalecendo a oferta de serviços para moradores de Rio das Ostras.