Lagoa de Iriry receberá a segunda edição do Festival Gastronômico, que promete reunir gastronomia, cultura, turismo e lazer em um único espaçoFoto: Douglas Smmithy
Lagoa de Iriry vai reunir sabores, música e lazer em grande festival gastronômico
Segunda edição do evento reunirá cerca de 40 operações, chefs convidados, atrações culturais e atividades para toda a família entre os dias 30 de julho e 2 de agosto
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