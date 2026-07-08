Lagoa de Iriry receberá a segunda edição do Festival Gastronômico, que promete reunir gastronomia, cultura, turismo e lazer em um único espaço - Foto: Douglas Smmithy

Lagoa de Iriry receberá a segunda edição do Festival Gastronômico, que promete reunir gastronomia, cultura, turismo e lazer em um único espaçoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 08/07/2026 11:04 | Atualizado 08/07/2026 11:09

Rio das Ostras - Entre os dias 30 de julho e 2 de agosto, Rio das Ostras receberá uma programação que promete movimentar o turismo, fortalecer a economia e colocar a gastronomia em evidência. A Lagoa de Iriry será palco da segunda edição do Festival Gastronômico, evento que chegará ampliado, com novos espaços, mais expositores e uma agenda pensada para reunir moradores e visitantes em torno da boa culinária e da cultura regional.

A expectativa da organização é que esta edição supere a anterior tanto em público quanto na diversidade de atrações. Aproximadamente 40 operações gastronômicas estarão distribuídas pelo espaço, reunindo restaurantes, cafeterias, bares, cervejarias artesanais e empreendedores especializados em diferentes estilos da culinária.

Durante os quatro dias, o festival buscará valorizar os estabelecimentos locais, criando uma vitrine para o setor de alimentação e bebidas e estimulando a circulação de visitantes em um dos principais cartões-postais do município.

Festival Gastronômico de Rio das Ostras prepara edição ampliada para 2026 Foto: Divulgação Além da gastronomia, a programação será ampliada com experiências voltadas ao entretenimento e ao turismo. Uma das novidades será a Cozinha Show do Senac, que receberá chefs convidados para apresentações culinárias ao vivo, compartilhando receitas, técnicas e tendências da gastronomia brasileira.

Outra estreia será o Mercado de Sabores, espaço que destacará produtos artesanais e ingredientes produzidos por agricultores da região de Cantagalo, valorizando a produção rural e aproximando o público dos sabores locais.

O Rio das Ostras Convention & Visitors Bureau também participará do festival, apresentando roteiros turísticos, passeios, esportes de aventura e outras experiências disponíveis na cidade para incentivar os visitantes a conhecerem diferentes atrativos do município.

A programação incluirá ainda Arena Saúde, Feira de Artesanato, Espaço Kids e apresentações culturais durante todos os dias do evento, oferecendo opções de lazer para diferentes públicos.

Nos dias 1º e 2 de agosto, o Festival Gastronômico acontecerá simultaneamente ao Festival Sesc de Inverno, ampliando a programação artística. Enquanto o Sesc levará ao município shows de artistas nacionais, o festival abrirá espaço para músicos e talentos da região, fortalecendo a produção cultural local.

A organização acredita que o evento também contribuirá para aquecer setores como hotelaria, comércio e prestação de serviços, atraindo visitantes de diferentes cidades da Região dos Lagos, Norte e Noroeste Fluminense.

Já confirmaram presença restaurantes como Delícias da Casa, Bossa, Rico, Cheiro de Mar, Vila Portuguesa Boteco Gastronômico, Nonna Cantina e Pizzaria, Café Melanina, Paradiso Gastronomia, Hanatake Culinária Japonesa, Degusta Culinária Mexicana, Paiol, Fornella Pizzaria, Boteco Brasa e Drink, Dom Flaus Pizzaria, San Lorenzo Gelateria, Madame Merlot Adega, Trik Trik Drinks, Chopp Artesanal Nova Estrela, além de diversos expositores de comidas rápidas e sobremesas.

O Festival Gastronômico funcionará das 16h à meia-noite nos dias 30 e 31 de julho. Já 1º e 2 de agosto, a programação começará às 11h e seguirá até meia-noite, com entrada gratuita.