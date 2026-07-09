Operação do Ministério Público cumpriu mandados de prisão e busca contra investigados por suposto esquema de corrupção e lavagem de dinheiroFoto: Reprodução Rede Social
Ex-delegado de Rio das Ostras é preso em operação que investiga esquema milionário de corrupção no Estado do Rio
Ação do Ministério Público aponta prejuízo superior a R$ 86 milhões aos cofres públicos e apura atuação de organização criminosa em contratos do Instituto Rio Metrópole
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