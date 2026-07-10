Equipes identificadas visitarão imóveis para atualizar informações cadastrais e fortalecer o banco de dados territorial do município - Foto: Ilustração

Equipes identificadas visitarão imóveis para atualizar informações cadastrais e fortalecer o banco de dados territorial do municípioFoto: Ilustração

Publicado 10/07/2026 10:27

Rio das Ostras - Conhecer a cidade com mais precisão para planejar melhor o futuro. É com esse objetivo que Rio das Ostras iniciou um amplo processo de atualização cadastral dos imóveis urbanos, considerado uma das principais iniciativas de modernização da gestão pública municipal. A ação combina tecnologia de ponta, geoprocessamento e visitas técnicas aos bairros para construir uma base de dados mais completa e confiável sobre o território da cidade.

Os trabalhos começaram pelo bairro Beira-Mar e seguirão até o dia 5 de dezembro. Durante esse período, profissionais credenciados visitarão imóveis para conferir, atualizar e complementar informações cadastrais dos proprietários e das edificações.

A atualização será realizada por uma empresa especializada em tecnologia da informação e geoprocessamento, contratada por meio de licitação pública. O projeto faz parte do processo de transformação digital da administração municipal e permitirá reunir informações estratégicas em um sistema geográfico integrado.

Além de atualizar os registros imobiliários, a iniciativa criará uma ferramenta que auxiliará diferentes áreas da administração pública. Informações mais precisas permitirão aperfeiçoar o planejamento urbano, fortalecer políticas públicas e oferecer mais eficiência na gestão de serviços relacionados à infraestrutura, saúde, educação, segurança, habitação, mobilidade e meio ambiente.

Para executar o trabalho, serão utilizadas imagens obtidas por levantamento aerofotogramétrico de alta resolução, associadas às informações coletadas diretamente nos imóveis. A combinação dessas tecnologias possibilitará a formação de um banco de dados territorial moderno e permanentemente atualizado.

Durante as visitas, os moradores deverão apresentar documento de identidade e CPF do proprietário, comprovante de residência do imóvel, carnê do IPTU e documentos que comprovem a posse da propriedade, quando houver.

As equipes utilizarão aplicativos específicos para registrar as informações e equipamentos de medição a laser para levantamento das áreas construídas. O trabalho compreenderá inspeções externas, medições, registros fotográficos das fachadas e aplicação de questionários cadastrais, sem necessidade de intervenções estruturais nos imóveis.

Para garantir segurança aos moradores, todos os profissionais estarão uniformizados com coletes e crachás oficiais. A identificação contará com QR Code que direcionará para uma página informativa no portal da Prefeitura, permitindo confirmar a autenticidade do trabalho. Também estarão disponíveis os canais oficiais da Secretaria Municipal de Fazenda, pelo telefone (22) 2771-3107, e da Gerência de Cadastro Imobiliário, pelo número (22) 2771-3587.

Com informações atualizadas e integradas, a expectativa é que o município passe a contar com uma ferramenta mais eficiente para orientar investimentos, organizar o crescimento urbano e melhorar a qualidade dos serviços prestados à população. A administração municipal orienta os moradores a colaborarem com as equipes durante as visitas, contribuindo para a construção de um cadastro territorial mais moderno e alinhado às necessidades atuais de Rio das Ostras.