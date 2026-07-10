Equipes identificadas visitarão imóveis para atualizar informações cadastrais e fortalecer o banco de dados territorial do municípioFoto: Ilustração
Rio das Ostras inicia maior atualização cadastral dos imóveis dos últimos anos e leva equipes técnicas aos bairros
Projeto utilizará geotecnologia e levantamento em campo para modernizar a base territorial do município, aprimorar o planejamento urbano e qualificar os serviços públicos
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Empreendedores ganham novo aliado em Rio das Ostras com espaço que reúne serviços, orientação e incentivo aos negócios
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