São oferecidas vagas para auxiliar de cozinha, assistente de qualidade, cozinheira, garçom, atendente, encarregado de jardinagem e operador de loja - Foto: Ilustração

São oferecidas vagas para auxiliar de cozinha, assistente de qualidade, cozinheira, garçom, atendente, encarregado de jardinagem e operador de lojaFoto: Ilustração

Publicado 13/07/2026 09:39

Rio das Ostras - Confiança, oportunidade, recomeço e esperança. Para centenas de trabalhadores que aguardam uma chance de voltar ao mercado de trabalho, a segunda-feira (13) começou com uma notícia animadora em Rio das Ostras. O Banco de Empregos do município disponibilizou 498 vagas em diversas áreas de atuação, fortalecendo a geração de renda, estimulando novas contratações e criando caminhos para quem deseja conquistar uma colocação profissional.



As oportunidades atendem candidatos com diferentes perfis profissionais, desde quem busca o primeiro emprego até trabalhadores com experiência em funções operacionais, administrativas e de atendimento. A iniciativa aproxima empresas e profissionais, facilitando o recrutamento e contribuindo para movimentar a economia local.



Entre as vagas disponíveis estão cinco oportunidades para operador de loja, quatro para auxiliar de cozinha, três para garçom, três para atendente, três para encarregado de jardinagem, duas para assistente de qualidade e duas para cozinheira, além de dezenas de outras funções que contemplam diferentes segmentos do mercado.



O Banco de Empregos se consolidou como um importante instrumento de intermediação entre empresas e trabalhadores, oferecendo um serviço gratuito que amplia as possibilidades de contratação e incentiva o desenvolvimento econômico do município.



Os interessados devem realizar o cadastro presencialmente no Centro de Cidadania, localizado na Rua das Casuarinas, nº 595, no bairro Âncora. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.



Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar documento oficial com foto, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, currículo impresso e, caso possua, certificados de cursos de qualificação profissional.



A relação completa das vagas, bem como os requisitos específicos exigidos para cada função, pode ser consultada no Portal da Prefeitura de Rio das Ostras. Como o número de oportunidades é atualizado constantemente de acordo com a demanda das empresas, a orientação é que os candidatos acompanhem regularmente a plataforma e mantenham seus dados sempre atualizados para aumentar as chances de contratação.







