Nova sede da Escola Municipal Rocha Leão oferece estrutura exclusiva e mais conforto para estudantes e profissionais da educaçãoFoto: Divulgação
Escola Rocha Leão conquista sede própria e amplia estrutura para alunos em Rio das Ostras
Nova unidade reúne salas modernas, biblioteca, laboratório, quadra esportiva e ambientes planejados para fortalecer o ensino e a integração com a comunidade
Feira Reviva Centro marcará nova fase para o coração comercial de Rio das Ostras
Evento reunirá gastronomia, música, lazer e empreendedorismo entre os dias 17 e 19 de julho para impulsionar o comércio e resgatar a tradição da região central
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Saneamento avança e reforça proteção da Lagoa de Iriry com novo sistema de esgoto em Rio das Ostras
Estrutura implantada no Jardim Bela Vista beneficiará cerca de mil moradores, ampliará a coleta de efluentes e permitirá o tratamento diário de aproximadamente 130 mil litros de esgoto
Talentos de Rio das Ostras brilham no Jiu-Jitsu e na Natação em competições nacionais
Atletas apoiados pelo Programa Bolsa Atleta conquistam títulos, disputam campeonato brasileiro e levam o nome do município aos principais eventos esportivos do país
Vídeo do prefeito de Cabo Frio com servidor gera polêmica e divide opiniões nas redes
Nas imagens, Dr Serginho reage a boné da CUT usado por funcionário da Prefeitura. Ele classificou a reação como "mimimi da esquerda" e que ambos são amigos há muito tempo
Rapidez no socorro ganha reforço em Rio das Ostras com nova base do Corpo de Bombeiros e redução de até 15 minutos nos atendimentos
Parceria inédita entre o Município e a corporação descentraliza o atendimento de emergências, amplia a cobertura operacional e fortalece a resposta a acidentes, mal súbito e outras ocorrências
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