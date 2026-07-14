Nova sede da Escola Municipal Rocha Leão oferece estrutura exclusiva e mais conforto para estudantes e profissionais da educação - Foto: Divulgação

Nova sede da Escola Municipal Rocha Leão oferece estrutura exclusiva e mais conforto para estudantes e profissionais da educaçãoFoto: Divulgação

Publicado 14/07/2026 14:21

Rio das Ostras - A Escola Municipal Rocha Leão inicia um novo capítulo em sua história com a conquista de uma sede própria, construída para oferecer mais conforto, autonomia e qualidade no ensino. Depois de anos funcionando em espaço compartilhado com uma unidade estadual, a instituição passa a atender seus estudantes em um prédio exclusivo, projetado para acompanhar o crescimento da comunidade escolar e ampliar as oportunidades de aprendizagem.

A nova unidade representa um avanço importante para a educação pública de Rio das Ostras. O espaço conta com quatro salas de aula, biblioteca, laboratório de informática, refeitório, secretaria, sanitários adaptados e quadra poliesportiva. Além de atender aos alunos, a área esportiva também será utilizada pela comunidade local, fortalecendo a integração entre a escola e os moradores de Rocha Leão.

Criada oficialmente em 3 de março de 2017, conforme publicação no Diário Oficial nº 842, a Escola Municipal Rocha Leão iniciou suas atividades no prédio do Colégio Estadual Rocha Leão. Durante esse período, atendeu estudantes do 4º ao 9º ano do Ensino Fundamental no segundo turno, consolidando uma trajetória marcada pelo compromisso com a formação dos alunos e pela participação das famílias na vida escolar.

Atualmente, a unidade atende 103 estudantes e desenvolve, em 2026, o projeto pedagógico e cultural "Corpo, Arte e Território: Expressões de Rocha Leão". A proposta incentiva o protagonismo dos alunos por meio de atividades que unem educação, cultura e identidade local. Jogos cooperativos, oficinas de teatro, musicalização com percussão corporal, rodas de conversa e produções coletivas fazem parte das ações que aproximam os conteúdos escolares da realidade vivida pelos estudantes.

A história da localidade também integra o processo de aprendizagem. O nome Rocha Leão homenageia Antônio da Rocha Fernandes Leão, presidente da então Província do Rio de Janeiro na época da implantação da estação ferroviária. Os trilhos chegaram à região em junho de 1888 e, meses depois, em novembro do mesmo ano, a estação foi inaugurada, conforme registros publicados pelo jornal Gazeta de Notícias.

A entrega da nova sede reforça os investimentos realizados para ampliar e modernizar a rede municipal de ensino. Com infraestrutura adequada, ambientes acessíveis e espaços preparados para diferentes atividades pedagógicas, a unidade passa a oferecer melhores condições para estudantes, professores e toda a comunidade escolar, fortalecendo a educação como ferramenta de desenvolvimento social e transformação da realidade local.