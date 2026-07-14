Novo sistema de esgotamento sanitário representa mais saúde, preservação ambiental e qualidade de vida para moradores do Jardim Bela Vista - Foto: Divulgação

Novo sistema de esgotamento sanitário representa mais saúde, preservação ambiental e qualidade de vida para moradores do Jardim Bela VistaFoto: Divulgação

Publicado 14/07/2026 14:21

Rio das Ostras - A recuperação ambiental da Lagoa de Iriry acaba de ganhar um importante aliado. A entrada em operação do novo sistema de esgotamento sanitário do Jardim Bela Vista representa mais um avanço no processo de expansão do saneamento básico em Rio das Ostras e fortalece uma das principais estratégias para proteger os recursos naturais do município. A nova estrutura permitirá que milhares de litros de esgoto deixem de ser lançados inadequadamente no meio ambiente, garantindo tratamento antes da devolução dos efluentes e promovendo benefícios diretos para a saúde pública, a qualidade de vida da população e a preservação ambiental.

A obra foi executada pela Rio+Saneamento e contemplou a implantação de aproximadamente 5,5 quilômetros de rede coletora, além da construção de uma moderna estação elevatória responsável por encaminhar todo o esgoto coletado para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Mariléa, onde o material passará por tratamento adequado antes de retornar ao meio ambiente.

O sistema foi instalado nas ruas Niterói, Aracaju, São Luís e Rio de Janeiro e possui capacidade para atender aproximadamente 250 imóveis. Com a adesão dos moradores à nova rede, cerca de mil pessoas serão beneficiadas diretamente. A expectativa é que aproximadamente 130 mil litros de esgoto passem diariamente pelo processo de tratamento, reduzindo significativamente os impactos ambientais provocados pelo descarte irregular de efluentes.

Mais do que uma obra de infraestrutura, o investimento representa um passo importante para o futuro ambiental de Rio das Ostras. A ampliação da cobertura de esgotamento sanitário contribui para reduzir a contaminação do solo e dos corpos hídricos, melhora as condições sanitárias da região e fortalece o processo de recuperação da Lagoa de Iriry, um dos cartões-postais mais conhecidos e visitados da cidade.

Além dos benefícios ambientais, o saneamento básico também influencia diretamente na saúde da população. O tratamento correto do esgoto reduz a circulação de agentes causadores de doenças, diminui riscos de contaminação e melhora as condições de higiene nas áreas atendidas. Especialistas apontam que investimentos nessa área refletem na redução da incidência de enfermidades relacionadas à falta de saneamento e promovem impactos positivos na qualidade de vida das comunidades.

De acordo com o superintendente de Engenharia da Rio+Saneamento, Gustavo Dias, a obra foi planejada para garantir eficiência operacional e ampliar a capacidade do sistema existente.

"Esta é uma obra de extrema relevância. Ao interligar a rede existente à nova elevatória e garantir o tratamento final na ETE Mariléa, estamos dando mais um passo para a recuperação da Lagoa de Iriry, protegendo o meio ambiente e levando mais qualidade de vida para os moradores do Jardim Bela Vista", destacou.

Segundo ele, toda a infraestrutura foi dimensionada para atender a demanda da região com segurança e eficiência.

"Estruturamos o sistema para suportar a demanda dos imóveis da região de forma segura, garantindo que todo o efluente coletado receba o tratamento adequado. É uma infraestrutura que amplia a capacidade do sistema de esgotamento sanitário e fortalece o saneamento de Rio das Ostras", afirmou.

A concessionária ressalta que a participação dos moradores é fundamental para que os benefícios da obra sejam plenamente alcançados. Mesmo com a rede disponível, cada imóvel precisa ser oficialmente conectado ao sistema para que o esgoto passe a ser coletado e tratado.

Os proprietários interessados podem solicitar a ligação à rede de esgoto presencialmente na loja da Rio+Saneamento, localizada na Avenida Brasil, nº 597, na Extensão do Bosque, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo telefone e WhatsApp 0800 772 1027. Para realizar o procedimento, basta apresentar documento de identidade com CPF e uma conta em nome do solicitante.

Com a expansão da rede de esgotamento sanitário, Rio das Ostras amplia sua infraestrutura urbana e reforça um dos investimentos mais importantes para o desenvolvimento sustentável. Obras dessa natureza vão além da engenharia: representam mais saúde, preservação dos recursos naturais, valorização dos bairros e melhores condições de vida para as atuais e futuras gerações.