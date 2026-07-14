Rua Rego Barros receberá três dias de programação gratuita voltada à valorização do Centro de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Rua Rego Barros receberá três dias de programação gratuita voltada à valorização do Centro de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 14/07/2026 14:21

Rio das Ostras - O Centro de Rio das Ostras voltará a ser palco de encontros, movimento e oportunidades. Entre os dias 17 e 19 de julho, a Rua Rego Barros, conhecida por abrigar o tradicional Shopping de Madeira, receberá a primeira edição da Feira Reviva Centro, iniciativa criada para fortalecer o comércio local, estimular a economia e devolver protagonismo a uma das áreas mais simbólicas do município.

Promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Rio das Ostras), o evento terá como tema "Nosso Centro, Nova História" e fará parte das ações de revitalização da região central. A proposta vai além da realização de uma feira: pretende incentivar a ocupação dos espaços públicos, ampliar a circulação de moradores e visitantes e criar um ambiente favorável para o desenvolvimento dos empreendedores locais.

Durante os três dias de programação, o público encontrará gastronomia, apresentações musicais, espaço kids e atividades voltadas para toda a família. A entrada será gratuita, transformando a Rua Rego Barros em um ponto de convivência, cultura e lazer.

A programação artística começará na quinta-feira (17), às 18h, com o show de Duda Azevedo. Na sexta-feira (18), Yago Martins e convidados subirão ao palco às 18h, seguidos pela cantora Anna Bitter, vencedora do Teen Kids Music Festival, às 21h. O encerramento acontecerá no sábado (19), às 18h, com apresentação da banda Omnia Vincit Acústico.

A escolha da Rua Rego Barros reforça o propósito de valorizar um dos endereços mais tradicionais da cidade, reconhecido por sua importância histórica e comercial. O local, que durante décadas concentrou lojas, serviços e o fluxo de consumidores, passará a receber uma programação pensada para atrair novos públicos e estimular a permanência das pessoas na região.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, a iniciativa simboliza o início de uma nova etapa para o Centro de Rio das Ostras.

"A assinatura 'Uma nova energia para o coração da cidade' representa exatamente esse momento. Queremos fortalecer o comércio, valorizar os empreendedores, estimular a convivência e devolver vitalidade a uma região estratégica para o desenvolvimento econômico e social do município", destacou.

A expectativa é de que a Feira Reviva Centro contribua para aumentar o movimento nas lojas, impulsionar pequenos negócios, fortalecer o turismo urbano e consolidar o Centro como um espaço cada vez mais atrativo para moradores e visitantes.

