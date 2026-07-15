Obras de recapeamento foram concentradas no fim de semana para reduzir os impactos no trânsito da regiãoFoto: Divulgação
Rio das Ostras acelera recuperação da RJ-106 enquanto duplicação permanece sem previsão
Recapeamento estratégico na rotatória de acesso ao Shopping Plaza integra cronograma de melhorias viárias e busca reduzir impactos para motoristas e trabalhadores
Feira Onda transformará Rio das Ostras em palco de mais de 90 apresentações artísticas
Evento marcará o encerramento do primeiro semestre letivo do Centro de Formação Artística com espetáculos gratuitos de música, dança e teatro produzidos por alunos e professores
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Recapeamento estratégico na rotatória de acesso ao Shopping Plaza integra cronograma de melhorias viárias e busca reduzir impactos para motoristas e trabalhadores
Diálogo fortalece parceria entre Prefeitura e Conselho de Saúde em Rio das Ostras
Encontro definiu ações para aprimorar atendimentos, acelerar respostas às demandas da população e acompanhar investimentos na rede municipal de Saúde
Feira Reviva Centro marcará nova fase para o coração comercial de Rio das Ostras
Evento reunirá gastronomia, música, lazer e empreendedorismo entre os dias 17 e 19 de julho para impulsionar o comércio e resgatar a tradição da região central
Escola Rocha Leão conquista sede própria e amplia estrutura para alunos em Rio das Ostras
Nova unidade reúne salas modernas, biblioteca, laboratório, quadra esportiva e ambientes planejados para fortalecer o ensino e a integração com a comunidade
Saneamento avança e reforça proteção da Lagoa de Iriry com novo sistema de esgoto em Rio das Ostras
Estrutura implantada no Jardim Bela Vista beneficiará cerca de mil moradores, ampliará a coleta de efluentes e permitirá o tratamento diário de aproximadamente 130 mil litros de esgoto
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