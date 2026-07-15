Obras de recapeamento foram concentradas no fim de semana para reduzir os impactos no trânsito da região - Foto: Divulgação

Obras de recapeamento foram concentradas no fim de semana para reduzir os impactos no trânsito da regiãoFoto: Divulgação

Publicado 15/07/2026 14:54

Rio das Ostras - Rio das Ostras decidiu agir enquanto uma das obras mais aguardadas da região ainda permanece no campo das expectativas. Sem previsão para o início da duplicação da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), anunciada pelo Governo do Estado, o município intensificou os investimentos na recuperação da malha viária e avançou, neste fim de semana, em mais uma etapa do recapeamento asfáltico de um dos pontos com maior circulação de veículos da cidade.

As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos concentraram os trabalhos na rotatória que conecta a RJ-106 à Avenida Professor Leandro Faria Sarzedas, nas proximidades do Shopping Plaza Rio das Ostras, no bairro Village. O local recebe diariamente milhares de veículos e funciona como um dos principais acessos para moradores, trabalhadores e visitantes que circulam entre Rio das Ostras e Macaé.

A escolha pelo domingo não aconteceu por acaso. Segundo a administração municipal, a intervenção foi planejada para o período de menor movimento, reduzindo os transtornos para quem utiliza a rodovia durante a semana, especialmente funcionários do centro comercial, clientes e motoristas que dependem do trecho para seus deslocamentos diários.

De acordo com o secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Azevedo, o objetivo foi executar a obra com o menor impacto possível na rotina da população.

"O recapeamento dessa rotatória foi programado para um domingo justamente por ser o período de menor fluxo de veículos. A região concentra intenso movimento nos dias úteis, principalmente de quem acessa o shopping e utiliza a Amaral Peixoto diariamente", explicou.

A intervenção faz parte de um programa contínuo de recuperação da pavimentação desenvolvido em diferentes bairros do município. O cronograma contempla pontos considerados estratégicos para a mobilidade urbana e busca melhorar as condições de tráfego em vias que apresentam maior desgaste provocado pelo intenso fluxo de veículos.

Segundo o secretário, outros locais já receberam melhorias, entre eles a Zona Especial de Negócios (ZEN) e o bairro Nova Cidade. Novas frentes de trabalho também estão previstas para Cidade Praiana e demais regiões que integram o planejamento da Secretaria.

"Essa obra integra um conjunto de intervenções que vem sendo realizado em vários pontos da cidade. Estamos avançando gradativamente para oferecer mais segurança, conforto e melhores condições de circulação para motoristas e pedestres", destacou Diogo Azevedo.

Enquanto a duplicação da RJ-106 segue sem data para sair do papel, as intervenções municipais representam uma alternativa para minimizar os impactos provocados pelo desgaste da principal ligação rodoviária de Rio das Ostras, melhorando a mobilidade e oferecendo mais segurança para quem circula diariamente pelo município.