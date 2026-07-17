Polícia realiza buscas pelo suspeito após ataque registrado em Rio das Ostras. - Foto: Ilustração

Polícia realiza buscas pelo suspeito após ataque registrado em Rio das Ostras.Foto: Ilustração

Publicado 17/07/2026 11:55

Rio das Ostras - O que começou como um conflito familiar teria ultrapassado todos os limites e terminou em violência extrema em Rio das Ostras. Uma disputa envolvendo a convivência de uma criança é apontada, preliminarmente, como a motivação de uma tentativa de homicídio registrada, caso que mobilizou equipes policiais e chamou a atenção de moradores.

Segundo informações obtidas pela reportagem, a vítima, pai da criança, estaria enfrentando dificuldades para manter contato com o filho. O conflito teria se intensificado nos últimos dias e culminado em um ataque dentro do local onde o homem trabalhava.

De acordo com relatos preliminares, o atual companheiro da mãe da criança teria ido até o estabelecimento e desferido um golpe de faca contra a vítima. O homem ficou gravemente ferido e precisou ser socorrido às pressas para uma unidade de saúde do município, onde recebeu atendimento médico.

Após o ataque, o suspeito deixou o local antes da chegada da polícia. Equipes das forças de segurança iniciaram buscas logo após serem acionadas e, até o momento, ele não havia sido localizado.

O caso provocou grande repercussão nas redes sociais, onde vídeos e relatos passaram a circular logo após a ocorrência. Apesar das informações compartilhadas por testemunhas, a Polícia Civil deverá apurar oficialmente as circunstâncias do crime, ouvir os envolvidos e esclarecer a dinâmica dos fatos.

A motivação relacionada à disputa pela guarda ou pelo direito de convivência com a criança ainda será investigada pelas autoridades. Somente a conclusão do inquérito poderá confirmar o que efetivamente levou ao ataque.

A reportagem buscou informações junto às autoridades policiais e acompanha o andamento das investigações. O caso segue em apuração e novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos policiais.