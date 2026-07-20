Rio das Ostras amplia contratações com vagas para encarregado de jardinagem, motoristas e mais profissões - Foto: Reprodução da Internet

Rio das Ostras amplia contratações com vagas para encarregado de jardinagem, motoristas e mais profissõesFoto: Reprodução da Internet

Publicado 20/07/2026 12:46

Rio das Ostras - Quem começou a semana em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho encontrou uma boa notícia em Rio das Ostras. O Banco de Empregos do município iniciou esta segunda-feira (20) com 480 vagas abertas, oferecendo novas possibilidades para profissionais de diferentes áreas e níveis de experiência.

As oportunidades contemplam desde trabalhadores que procuram a primeira colocação profissional até candidatos com experiência consolidada. A variedade de funções disponíveis amplia as chances de inserção no mercado formal e atende setores que continuam aquecidos na economia local.

Entre os destaques desta semana estão 27 vagas para motorista de ônibus urbano, além de oportunidades para assistente de qualidade, auxiliar de cozinha, garçom, estoquista, cozinheira e encarregado de jardinagem. Também há ofertas para outras funções operacionais e de atendimento, conforme a demanda das empresas parceiras do programa.

O cadastro dos candidatos é realizado gratuitamente no Centro de Cidadania, localizado na Rua das Casuarinas, nº 595, no bairro Âncora. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

Para participar da seleção, o trabalhador deve apresentar documento oficial com foto, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, currículo impresso e, caso possua, certificados de cursos de qualificação profissional.

O Banco de Empregos funciona como uma ponte entre empresas que precisam contratar e profissionais que buscam recolocação no mercado, permitindo que as vagas sejam constantemente atualizadas conforme novas demandas surgem no município.

Antes de comparecer ao atendimento presencial, os candidatos também podem consultar a lista completa de vagas e os requisitos específicos de cada função no portal oficial do Banco de Empregos de Rio das Ostras, verificando qual oportunidade mais se adequa ao seu perfil profissional.

Com centenas de vagas disponíveis em um único processo de seleção, a expectativa é de que muitas delas sejam preenchidas ainda nos próximos dias, impulsionando novas contratações e fortalecendo o mercado de trabalho local.