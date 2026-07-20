Rio das Ostras amplia contratações com vagas para encarregado de jardinagem, motoristas e mais profissõesFoto: Reprodução da Internet
Mercado de trabalho aquece em Rio das Ostras com 480 vagas abertas
Banco de Empregos reúne ofertas em diversas áreas, com destaque para motoristas, gastronomia, jardinagem e setor operacional; inscrições são gratuitas
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Ação policial desarticula ponto do tráfico e resulta em duas prisões em Rio das Ostras
Ação do GAT da 3ª Companhia encontrou entorpecentes e anotações que poderão auxiliar nas investigações sobre a atuação do crime organizado no município
Churrascaria é alvo de operação após suspeita de fraude em medidor de energia em Rio das Ostras
Fiscalização da Enel, com apoio da Polícia Civil, identificou adulteração em equipamento de medição; responsável pelo fornecimento foi conduzido à 128ª DP e caso será investigado
Tonel enterrado com mais de 1,6 quilo de cocaína é descoberto em área de mata de Rio das Ostras
Denúncia anônima leva policiais militares até esconderijo utilizado pelo tráfico no bairro Âncora
Medo de calote toma conta da Educação em Casimiro e pressão aumenta sobre Ramon Gidalte
Funcionários seguem sem salário, terceirizada cobra repasse da Prefeitura e crise ganha força nos bastidores políticos
Quase um ano depois, ação milionária contra ex-prefeito de Rio das Ostras segue sem desfecho na Justiça
Processo por suposto superfaturamento superior a R$ 3,1 milhões continua em tramitação enquanto investigação sobre contratos emergenciais permanece sem decisão definitiva
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