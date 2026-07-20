Fiscalização encontrou medidor adulterado em estabelecimento comercial às margens da Rodovia Amaral Peixoto, em Rio das OstrasFoto: Divulgação Enel
Churrascaria é alvo de operação após suspeita de fraude em medidor de energia em Rio das Ostras
Fiscalização da Enel, com apoio da Polícia Civil, identificou adulteração em equipamento de medição; responsável pelo fornecimento foi conduzido à 128ª DP e caso será investigado
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