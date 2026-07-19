Um tonel estava abastecido com centenas de cápsulas de cocaína - Foto: Reprodução Vídeo Polícia Militar

Um tonel estava abastecido com centenas de cápsulas de cocaínaFoto: Reprodução Vídeo Polícia Militar

Publicado 19/07/2026 15:11

Rio das Ostras - O esconderijo parecia improvável, mas uma denúncia levou os policiais exatamente ao ponto onde o tráfico mantinha um carregamento de drogas oculto. Enterrado em uma área de mata, um tonel abastecido com centenas de cápsulas de cocaína foi encontrado no sábado (18), em Rio das Ostras, frustrando mais uma tentativa de distribuição de entorpecentes no município.

A apreensão aconteceu no bairro Âncora, durante uma ação de equipes do 32º Batalhão de Polícia Militar. Os agentes realizavam patrulhamento quando receberam informações indicando a existência de drogas escondidas em uma região de vegetação.

Com base nas características repassadas, os policiais iniciaram buscas no local até localizar um tonel enterrado. Dentro dele estavam aproximadamente 300 cápsulas de cocaína, que somavam cerca de 1,6 quilo do entorpecente, segundo levantamento inicial da corporação.

A forma de armazenamento chamou a atenção dos agentes. O material estava oculto sob a terra, estratégia frequentemente utilizada por organizações criminosas para dificultar a localização das drogas e reduzir o risco de perda durante operações policiais.

Apesar da apreensão, nenhum suspeito foi encontrado na área no momento da ação. A Polícia Civil dará continuidade às investigações para identificar os responsáveis pelo material e apurar a quem pertencia o carregamento.

Toda a droga foi encaminhada para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde a ocorrência foi registrada e o entorpecente permaneceu apreendido para perícia.

A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas continuam sendo uma das principais ferramentas no combate ao tráfico de drogas e podem contribuir diretamente para novas apreensões e prisões.