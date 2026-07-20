Boca de fumo é desmontada e dois acabam presos em operação em Rio das Ostras - Foto: Reprodução Vídeo Polícia Militar

Boca de fumo é desmontada e dois acabam presos em operação em Rio das OstrasFoto: Reprodução Vídeo Polícia Militar

Publicado 20/07/2026 11:28

Rio das Ostras - Uma movimentação considerada estratégica pelas forças de segurança interrompeu a rotina de um dos pontos monitorados pela polícia em Rio das Ostras. A operação, realizada pelo Grupamento de Ações Táticas (GAT) da 3ª Companhia, terminou com dois homens presos e uma grande quantidade de drogas retirada de circulação, reforçando o cerco ao tráfico no município.

A ação aconteceu no último domingo (19), na Rua 16, onde os policiais realizaram a abordagem dos suspeitos após diligências na região. Durante a revista, os militares localizaram diversos entorpecentes prontos para comercialização, além de cadernos contendo anotações que poderão contribuir para o avanço das investigações.

Embora o conteúdo dos registros ainda passe por análise, a suspeita é de que o material esteja relacionado ao controle da movimentação do tráfico de drogas, incluindo possíveis anotações sobre vendas, distribuição de entorpecentes e organização da atividade criminosa.

Após a apreensão, os dois homens foram conduzidos para a delegacia responsável pela área. Todo o material recolhido também foi apresentado à autoridade policial, que registrou a ocorrência e adotou os procedimentos legais.

Os suspeitos permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça. A Polícia dará continuidade às investigações para identificar possíveis conexões com outros integrantes da organização criminosa que atua na região.

A ofensiva faz parte das ações permanentes de enfrentamento ao tráfico de drogas desenvolvidas pelas forças de segurança em Rio das Ostras, especialmente em áreas consideradas estratégicas para a atuação do crime organizado.