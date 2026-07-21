Competição reunirá jovens talentos de diferentes regiões do país e colocará Rio das Ostras no centro do futebol de base durante quatro dias - Foto: Divulgação

Competição reunirá jovens talentos de diferentes regiões do país e colocará Rio das Ostras no centro do futebol de base durante quatro diasFoto: Divulgação

Publicado 21/07/2026 14:34

Rio das Ostras - voltará a respirar futebol a partir desta terça-feira (22). Durante quatro dias, a cidade será palco de uma das maiores competições de base do Estado do Rio de Janeiro, reunindo promessas do esporte, observadores técnicos de grandes clubes e centenas de famílias que acompanharão jovens atletas em busca do sonho de construir uma carreira nos gramados. Rio das Ostras voltará a respirar futebol a partir desta terça-feira (22). Durante quatro dias, a cidade será palco de uma das maiores competições de base do Estado do Rio de Janeiro, reunindo promessas do esporte, observadores técnicos de grandes clubes e centenas de famílias que acompanharão jovens atletas em busca do sonho de construir uma carreira nos gramados.

A 15ª edição da Rio das Ostras Soccer Cup de Inverno reunirá cerca de 1.200 participantes entre atletas, comissões técnicas e dirigentes esportivos. Ao todo, 48 equipes disputarão partidas nas categorias Sub-11, Sub-13, Sub-15 e Sub-17, transformando o município em referência do futebol de base entre os dias 22 e 25 de julho.

Mais do que uma competição, o torneio representa uma oportunidade para jovens talentos mostrarem seu potencial diante de observadores técnicos de importantes clubes do futebol brasileiro. Para muitos participantes, cada partida poderá significar o primeiro passo rumo ao futebol profissional.

A fase inicial contará com 12 grupos. Os campeões de cada chave avançarão para a disputa da Taça Ouro, principal troféu da competição. Os segundos colocados disputarão a Taça Prata, enquanto os terceiros seguirão para a Taça Bronze, garantindo que todas as equipes permaneçam em atividade durante boa parte do campeonato.

O evento reunirá delegações de diversas cidades fluminenses, como Macaé, Casimiro de Abreu, Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia, Maricá, Campos dos Goytacazes, São Francisco de Itabapoana e Rio de Janeiro, além de representantes do estado de Minas Gerais. A diversidade de participantes reforça o alcance regional da competição e consolida Rio das Ostras como destino esportivo durante o período de férias escolares.

Além da movimentação dentro das quatro linhas, a Soccer Cup também deverá impulsionar a economia local. A chegada de atletas, familiares e equipes técnicas aquece setores como hotelaria, alimentação, comércio e transporte, ampliando o fluxo de visitantes e fortalecendo a atividade turística no município.

Ao longo de 15 edições, a Rio das Ostras Soccer Cup se consolidou como uma das principais competições de categorias de base do interior do Estado do Rio de Janeiro. O torneio alia formação esportiva, integração entre cidades e visibilidade para novos talentos, reforçando o papel do esporte como ferramenta de desenvolvimento social e de geração de oportunidades para crianças e adolescentes.