Entrega do documento será realizada no Teatro Municipal Joel Barcellos e amplia valorização do artesanato localFoto: Divulgação

Publicado 21/02/2026 21:51

Rio das Ostras - A Fundação Rio das Ostras de Cultura consolida a política de valorização do artesanato ao entregar o segundo lote da Carteira Municipal do Artesão a 126 profissionais. Com a nova remessa, o município passa a contar com 307 trabalhadores oficialmente reconhecidos. No ano passado, 181 receberam o documento.

A entrega acontece na próxima segunda-feira, dia 23, às 10h, no Teatro Municipal Joel Barcellos. O documento garante reconhecimento formal da atividade, fortalece a identidade cultural e amplia oportunidades de participação em feiras, exposições e eventos dentro e fora da cidade.

A iniciativa busca profissionalizar o segmento e abrir caminhos para geração de renda. A Carteira Municipal funciona como instrumento de validação do ofício e reforça o artesanato como atividade econômica e expressão cultural.

O cadastramento exige idade mínima de 16 anos e comprovação de residência no município há pelo menos um ano. O programa contempla pessoas físicas, jurídicas e Microempreendedores Individuais, ampliando o alcance da formalização.

Quem ainda não solicitou o documento deve ficar atento. O terceiro lote de credenciamento está previsto para março, com edital a ser publicado no Jornal Oficial.