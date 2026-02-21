Entrega do documento será realizada no Teatro Municipal Joel Barcellos e amplia valorização do artesanato localFoto: Divulgação
Artesãos ganham reconhecimento oficial e Rio das Ostras chega a 307 profissionais credenciados
Novo lote da Carteira Municipal contempla mais 126 trabalhadores e fortalece a economia criativa da cidade
Artesãos ganham reconhecimento oficial e Rio das Ostras chega a 307 profissionais credenciados
Novo lote da Carteira Municipal contempla mais 126 trabalhadores e fortalece a economia criativa da cidade
Carnaval impulsiona turismo e revela perfil jovem dos visitantes em Rio das Ostras
Pesquisa aponta 80% de ocupação hoteleira, maioria do público fluminense e gastos que chegam a R$ 5 mil na folia
Daniela Soares inaugura base de segurança 24h em Araruama e amplia reforço na área
Prefeita também destaca entrega de kits escolares e investimento em material de qualidade para alunos da rede municipal
Dr. Serginho anuncia férias de uma semana, mas impõe missão à equipe e cobra entregas em Cabo Frio
Prefeito afirma que vai descansar com a família, mas determina mutirões, obras em Tamoios e plano para zerar filas de exames durante o período fora
Entre abraços e articulações, aniversário do vice-prefeito sinaliza engrenagem afinada no governo de Arraial
Presença em peso de secretários, vereadores e aliados alimenta leitura de fortalecimento para a sucessão
Procon investiga aumento no preço do galão de água em Rio das Ostras
Órgão notifica distribuidores após série de reclamações e alerta para possível prática abusiva
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.