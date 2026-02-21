Levantamento foi realizado por QR Code espalhado nos quiosques durante o Carnaval 2026 - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 21/02/2026 21:48

Rio das Ostras - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, em parceria com o Convention & Visitors Bureau, mapeou quem escolheu a cidade para curtir o Carnaval 2026 e revelou um retrato detalhado do turista que movimentou a economia local. A pesquisa, aplicada de forma on-line por meio de QR Code disponível nos quiosques, ouviu visitantes com 18 anos ou mais e analisou hábitos de consumo, hospedagem, percepção de segurança e avaliação dos serviços.

Os números mostram que 72% dos turistas vieram do estado do Rio de Janeiro. Entre as cidades mais citadas estão Rio de Janeiro, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Campos dos Goytacazes, Cabo Frio e Volta Redonda. Minas Gerais aparece com 14%, com destaque para Juiz de Fora e São João del Rei. Estados como São Paulo, Maranhão e Piauí registraram 2% cada.

O público predominante tem entre 18 e 35 anos, faixa que representa 46% dos entrevistados. Já visitantes de 46 a 55 anos somam 22%, enquanto o grupo de 36 a 45 anos corresponde a 18%. Pessoas entre 56 e 64 anos representam 14%.

A programação oficial do Carnaval foi o principal motivo da viagem para 38% dos turistas. Outros 32% vieram para encontrar amigos e parentes. Lazer e contato com a natureza motivaram 20%, enquanto 10% citaram shows e eventos específicos. O carro próprio foi o meio de transporte mais utilizado, escolhido por 64%. Ônibus representam 18%, e aplicativos e veículos alugados somam 12%.

A rede hoteleira alcançou 80% de ocupação, reforçando o papel estratégico do setor na estrutura turística. Apesar disso, 45% optaram por se hospedar em casas de amigos ou parentes, e 20% ficaram em imóveis próprios de veraneio. Hotéis e pousadas receberam 14% dos visitantes. Casas alugadas por temporada somam 12%, enquanto plataformas digitais representam 4%. O levantamento ainda identificou 6% de turistas que não pernoitaram na cidade.

No consumo, 82% afirmaram ter utilizado os quiosques. A experiência recebeu nota máxima de 52% dos entrevistados, enquanto 32% atribuíram nota 4. A sensação de segurança foi considerada segura ou muito segura por 84% dos visitantes.

Em relação aos gastos, 42% declararam despesas entre R$ 2.500 e R$ 5.000. Outros 38% gastaram até R$ 2.500, e 20% superaram R$ 5.000 durante a estadia.

Entre os pontos fortes, segurança lidera com 84% das citações. A programação do CarnaJazz e dos blocos aparece com 46%, seguida por natureza e paisagem, com 40%, e hospitalidade, com 32%. Já como desafios, 28% apontaram necessidade de melhorias na infraestrutura urbana. Transporte público foi citado por 18%, divulgação por 14%, eventos noturnos por 10% e pontos de hidratação por 8%.