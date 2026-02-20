Operação especial mobilizou equipes da saúde, segurança, limpeza e assistência social durante toda a festa - Foto: Divulgação

Operação especial mobilizou equipes da saúde, segurança, limpeza e assistência social durante toda a festaFoto: Divulgação

Publicado 20/02/2026 11:22

Rio das Ostras - Rio das Ostras encerrou o Carnaval 2026 com um retrato detalhado da estrutura montada para garantir que a festa ocorresse com organização e tranquilidade. Ao longo dos quatro dias de programação, o município contabilizou mais de 2.800 atendimentos no Hospital Municipal, no Pronto Socorro e na Unidade de Pronto Atendimento, além das ocorrências assistidas pelas equipes do Resgate. Na limpeza urbana, o volume recolhido ultrapassou 1.320 toneladas de resíduos.

A programação reuniu blocos tradicionais no Centro e em Costazul, além das apresentações do Carna Jazz, que consolidaram o perfil diversificado da folia na cidade. Para dar suporte ao público, houve reforço no efetivo das forças de segurança, com atuação da Guarda Civil Municipal e apoio das polícias nas áreas de maior circulação. No mar, o monitoramento foi ampliado para garantir a segurança de banhistas e embarcações.

A área da saúde manteve atendimento integral nas unidades e intensificou as ações preventivas. Equipes realizaram distribuição de preservativos, testagem rápida para HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis e orientações educativas sobre prevenção da dengue. A proposta foi levar informação e cuidado para perto do folião.

A operação de limpeza contou com cerca de 200 profissionais atuando em turnos ininterruptos. O trabalho incluiu coleta domiciliar, retirada de entulho e varrição nas áreas de shows e blocos, mantendo ruas e orla em condições adequadas mesmo nos horários de maior movimento.

Na fiscalização, equipes do Procon, da Coordenadoria de Fiscalização e Postura e da Vigilância Sanitária percorreram estabelecimentos comerciais. As ações priorizaram orientação sobre direitos do consumidor, regras de consumação mínima e boas práticas sanitárias.

As políticas sociais também marcaram presença. A campanha Não é Não reforçou o combate ao assédio e à importunação sexual, enquanto ações de enfrentamento ao trabalho infantil foram realizadas em parceria com a Fundação para a Infância e Adolescência. Mais de 5 mil pulseiras de identificação foram distribuídas para crianças em eventos como o bailinho na Lagoa de Iriry e na Praça José Pereira Câmara.

Com serviços públicos integrados e presença permanente nas ruas, a cidade concluiu o Carnaval com estrutura ampliada e atuação coordenada entre diferentes áreas.