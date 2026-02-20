Teatro Municipal Joel Barcellos recebe atrações que vão do riso à emoção neste fim de semana - Foto: Ilustração

Teatro Municipal Joel Barcellos recebe atrações que vão do riso à emoção neste fim de semanaFoto: Ilustração

Publicado 20/02/2026 11:21

Rio das Ostras - O palco do Teatro Municipal Joel Barcellos vira ponto de encontro para quem busca riso fácil, música de raiz e emoção na medida certa. A partir de sexta-feira, o espaço cultural de Rio das Ostras recebe atrações que prometem movimentar o fim de semana com diferentes linguagens e públicos.

Na sexta-feira, às 20h, o comediante pernambucano Welson Nunes apresenta seu stand up comedy. Vencedor do Prêmio Multishow de Humor 2025, o artista mistura situações do cotidiano com reflexões sobre fé e comportamento, em um texto direto e cheio de identificação com o público. Os ingressos custam R$ 70 a inteira, R$ 35 a meia e R$ 80 o ingresso duplo, com vendas pela plataforma Sympla.

No sábado, às 19h30, o musical Estações da Alma convida a plateia para uma jornada sensível. O espetáculo utiliza as quatro estações do ano como metáfora para fases emocionais e espirituais, abordando temas como luto, ansiedade e esperança. A narrativa percorre o inverno da solidão até a primavera da reconstrução, com trilha envolvente e proposta intimista. Os ingressos custam R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia. A compra pode ser feita por chave Pix pelo número 22 99832-9879. Informações e reservas pelo telefone 22 99790-3981.

O Teatro Municipal Joel Barcellos fica na Avenida Amazonas, s n, na Extensão Novo Rio das Ostras. A programação reforça o espaço como referência cultural na cidade, reunindo artistas premiados e produções que dialogam com diferentes públicos.