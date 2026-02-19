Material apreendido foi encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia - Foto: Divulgação

Publicado 19/02/2026 11:23

Rio das Ostras - Policiais militares flagraram um homem e um adolescente com cocaína durante patrulhamento de rotina em Rio das Ostras, na tarde de quarta-feira, 18. A tentativa de fuga em uma moto elétrica terminou em queda e facilitou a abordagem da equipe do 32º BPM.

Segundo a Polícia Militar, a dupla levantou suspeita ao perceber a aproximação da viatura e tentou escapar. Durante a fuga, os dois perderam o controle do veículo e caíram. Na revista, os agentes encontraram tubos de cocaína que totalizaram 83,6 gramas, além de 120 reais em dinheiro e um telefone celular.

Ainda de acordo com a corporação, os envolvidos admitiram que estavam no local para comercializar a droga. Uma sacola com entorpecentes teria sido descartada durante a tentativa de evasão.

O caso foi registrado na 128ª Delegacia de Polícia. O homem permaneceu preso por tráfico, enquanto o adolescente ficou apreendido. A moto elétrica também foi recolhida para investigação.