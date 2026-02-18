Material apreendido e motocicleta foram encaminhados para a 128ª DP de Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Material apreendido e motocicleta foram encaminhados para a 128ª DP de Rio das OstrasFoto: Reprodução

Publicado 18/02/2026 15:10

Rio das Ostras - Policiais militares do 32º BPM desarticularam uma ação de tráfico na comunidade do Goiamum, no bairro Nova Esperança, em Rio das Ostras. Dois homens foram presos após tentativa de fuga e mais de 700 gramas de entorpecentes acabaram apreendidos.

A equipe realizava patrulhamento de rotina quando identificou a movimentação suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois homens tentaram escapar em uma motocicleta, mas abandonaram o veículo e correram para dentro de uma construção desativada. Eles foram alcançados e detidos no local.

Durante buscas nas proximidades, os agentes localizaram uma mochila com 354,6 gramas de maconha, 233,6 gramas de skank, 148,5 gramas de cocaína, quantidade não informada de crack e R$ 67,50 em espécie. Ao todo, 736,7 gramas de drogas foram recolhidas, além da motocicleta Honda CBX 250 Twister preta.

Segundo a PM, ambos já possuíam anotações por tráfico, associação para o tráfico, corrupção ativa, porte ilegal de arma, furto e receptação. O caso foi registrado na 128ª DP, onde permaneceram presos à disposição da Justiça. polícia tráfico prisão