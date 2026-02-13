Orlas e ruas de Rio das Ostras terão bloqueios para garantir segurança dos foliõesFoto: Divulgação
As vias contarão com bloqueios fixos e sinalização com cones a partir das 18h desta sexta-feira, dia 13, até as 12h da próxima quarta-feira de Cinzas, dia 18.
O efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) atuará de forma integrada com a Polícia Militar, com cerca de 200 agentes, no período de 13 a 18 de fevereiro. As equipes trabalharão 24 horas por dia nas frentes de Trânsito, Guarda do Patrimônio, Grupamento de Operações Especiais (GOE), Patrulha Maria da Penha e Defesa Civil.
A operação abrangerá todo o Município. Além do esquema especial de segurança, a ação contará com apoio de trailers da Polícia Militar, instalado na Avenida Governador Roberto Silveira, em Costazul; da Guarda Civil Municipal, na Casa de Cultura, no Centro; e outro da Defesa Civil, no Emissário Submarino, também em Costazul. No período noturno, o trabalho será intensificado no Centro e em Costazul, com reforço da Polícia Militar.
CONFIRA AS RUAS QUE SERÃO FECHADAS AO TRÁFEGO
Centro
Das 18h do dia 13/02 até as 12h do dia 18/02
Praça José Pereira Câmara (um lado – 24h)
Rua Jandira Pimentel com Rua Rêgo Barros (24h)
Avenida Cristóvão Barcelos com Rua Bento Costa Júnior
Bosque
Fechamento com cones
Rua Jequitibá com Avenida Cláudio Ribeiro
Rua Jequitibá com Figueira
Alameda Casimiro de Abreu
Avenida Amazonas com Avenida Cláudio Ribeiro
Fechamento fixo
Rua Ipê com Rua Jequitibá
Rua Piabanha com Avenida Cláudio Ribeiro
Rua Guaíba com Avenida Cláudio Ribeiro
Boca da Barra
Fechamento com cones – das 8h às 22h:
Rua Teresópolis com Avenida Castelo Branco
Costazul / Lagoa de Iriry
Fechamentos com cones:
Rua Maria Bela dos Santos com Rua Nei Cardoso
Rua Alberto Ribeiro Lamego com Rua Aracaju
Rua Fortaleza com Avenida Brasília
Fechamentos fixos:
Avenida Roberto Silveira com Rua Alexon C. da Silva
Rua Nelson Pessegueiro com Avenida Costazul
Rua Irene dos Santos com Rua Nei Cardoso
Rua Luís Lengruber com Rua Nei Cardoso
Rua Alberto Ribeiro Lamego com Rua Maceió
