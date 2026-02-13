Rio das Ostras recebe reconhecimento nacional por avanços na alfabetização da rede municipal - Foto: Divulgação

Rio das Ostras recebe reconhecimento nacional por avanços na alfabetização da rede municipalFoto: Divulgação

Publicado 13/02/2026 15:20

Rio das Ostras - Rio das Ostras alcançou a mais alta colocação do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2025, concedido pelo Ministério da Educação. O município conquistou o Selo Ouro e passou a integrar o grupo das 32 cidades do Estado do Rio de Janeiro reconhecidas com a categoria máxima da premiação.

O reconhecimento destaca os esforços das redes municipais e estaduais na formulação e execução de políticas públicas que asseguram o direito das crianças à alfabetização na idade certa. Em todo o país, 2.285 redes de ensino foram premiadas nesta edição.

O selo faz parte do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e avalia critérios como gestão educacional, formação de professores e oferta de materiais didáticos. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, a rede de Rio das Ostras alcançou pontuação elevada em todos os indicadores analisados.

A secretária municipal de Educação, Marcele Raquel de Matos, afirmou que a conquista simboliza o reconhecimento de um trabalho contínuo desenvolvido nas escolas da rede. Segundo ela, o resultado também reforça o compromisso de avançar na qualidade do ensino, desde os primeiros anos da alfabetização até os anos finais do Ensino Fundamental.

Além de valorizar a atuação das equipes pedagógicas, o selo amplia a visibilidade das boas práticas adotadas no município, que passam a integrar o cenário nacional de referência em políticas de alfabetização.

A cerimônia de entrega do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2025 está prevista para março, em Brasília, com participação da rede municipal de ensino.