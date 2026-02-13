Idosos do Serviço de Convivência celebram o Carnaval com baile animado em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 13/02/2026 15:20

Rio das Ostras - Rio das Ostras iniciou o Carnaval nesta sexta-feira, 13, ao som de marchinhas, passos de dança e muita animação dos idosos atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O baile, promovido pela Secretaria de Assistência Social, abriu oficialmente os festejos no município com clima de alegria e integração.

O salão ganhou cores, fantasias e sorrisos. Entre confetes e serpentinas, os participantes celebraram a folia com disposição de sobra. A programação reforçou a proposta do serviço, que busca estimular a convivência comunitária, fortalecer laços familiares e valorizar a pessoa idosa como protagonista de sua própria história.

A iniciativa integra as atividades permanentes do Serviço de Convivência, que atua na promoção do envelhecimento ativo e saudável. O encontro também ofereceu lanche especial com frutas e sucos, garantindo energia para manter o ritmo da festa.

Além da celebração, o evento marcou o lançamento de duas campanhas nacionais de Carnaval no município. A ação Pule, Brinque e Cuide alerta para a responsabilidade coletiva na proteção de crianças e adolescentes. Já a campanha Não é Não reforça o combate à importunação sexual e ao assédio contra as mulheres durante a folia.

Ao unir lazer e conscientização, Rio das Ostras mostra que o Carnaval pode ser espaço de alegria, respeito e cuidado com todas as gerações.