Idosos do Serviço de Convivência celebram o Carnaval com baile animado em Rio das Ostras Foto: Divulgação
Idosos abrem o Carnaval de Rio das Ostras com baile, marchinhas e campanhas de conscientização
Festa do Serviço de Convivência marca início da folia no município e reforça cuidado com infância e respeito às mulheres
Rio das Ostras fecha orlas ao tráfego a partir das 18h e monta operação especial para o Carnaval
Interdições seguem até quarta-feira de Cinzas e contam com cerca de 200 agentes nas ruas
Rio das Ostras ativa força-tarefa para receber foliões com segurança e serviços reforçados
Guarda, Saúde, Transporte, Limpeza e Turismo atuam em esquema especial durante o Carnaval
Rio das Ostras conquista ouro do MEC e se destaca na alfabetização no Estado
Município integra grupo das 32 cidades fluminenses premiadas com o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2025
Tensão marca sessão na Câmara de São Pedro da Aldeia após embate entre vereadores
Discussão sobre orçamento de até R$ 14 milhões e direito de resposta negado acirra confronto entre Pedro Abreu e o presidente Jean Pierre no Legislativo aldeense
Selo Ouro coloca Arraial do Cabo entre os destaques da Educação no país
Reconhecimento do MEC evidencia gestão de Marcelo Magno e avanço da rede municipal de ensino
