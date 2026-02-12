Equipes do Procon percorrem revendas para verificar possíveis aumentos no preço do gás de cozinha - Foto: Reprodução

Publicado 12/02/2026 13:19

Rio das Ostras - O Procon de Rio das Ostras colocou equipes nas ruas após receber denúncias de consumidores sobre possíveis aumentos abusivos no preço do gás de cozinha. A fiscalização começou nesta semana e percorre distribuidoras e pontos de revenda do Gás Liquefeito de Petróleo, item essencial no orçamento das famílias.

A ação é coordenada pela assessora jurídica Camila Ramos, que responde interinamente pela chefia do órgão. Segundo ela, todos os estabelecimentos que comercializam o produto na cidade foram oficialmente notificados e devem apresentar notas fiscais de compra, além de relatórios detalhados de custos operacionais.

A análise técnica vai avaliar se o reajuste aplicado acompanha os índices oficiais e a cadeia de fornecimento ou se há indícios de prática abusiva. “Fizemos um levantamento completo dos distribuidores que atuam na região. A partir da documentação apresentada, o Procon poderá verificar se os valores estão dentro da legalidade”, explicou Camila.

O gás de cozinha é considerado produto de primeira necessidade. Qualquer variação impacta diretamente o bolso do consumidor, especialmente das famílias de baixa renda. Por isso, o órgão reforça que acompanha de perto a formação de preços e não descarta medidas administrativas caso sejam constatadas irregularidades.

O Procon funciona no Centro de Cidadania, na Rua das Casuarinas, 595, no Âncora. Denúncias podem ser feitas pelo WhatsApp, no número 2771-6581. O registro formal ajuda o órgão a agir com mais rapidez e direcionar as fiscalizações.