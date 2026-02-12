Equipes do Procon percorrem revendas para verificar possíveis aumentos no preço do gás de cozinhaFoto: Reprodução
Procon de Rio das Ostras fiscaliza revendas após denúncias de alta no preço do gás
Órgão notifica distribuidoras e analisa notas fiscais para apurar possível prática abusiva no valor do GLP
Rio das Ostras retoma Limpa Rio após chuvas e mira pontos críticos da cidade
Programa estadual volta ao município com ações de limpeza e desassoreamento para reduzir alagamentos em áreas mais afetadas
Guarda Ambiental resgata tucano e outras 11 aves mantidas em cativeiro em Rio das Ostras
Animais foram encontrados em imóvel no Mar do Norte após denúncia; responsável foi levado à delegacia
Rio das Ostras monta força-tarefa de saúde para atender alta demanda no Carnaval
Plano especial reforça equipes, amplia leitos e leva atendimento médico para perto dos foliões durante a festa
Rio das Ostras aparece entre líderes em investimento em saneamento, mas enfrenta pressão por melhorias
Município ocupa a 6ª posição nacional em aporte por habitante, enquanto Prefeitura cobra soluções para obras inacabadas, esgoto e cobranças contestadas
Capturado em pousada de Rio das Ostras, acusado de matar médica é levado de volta à prisão
Homem apontado como autor do assassinato de Glaubênia Serpa Costa foi localizado no bairro Maria Turri após decisão judicial revogar liberdade provisória
