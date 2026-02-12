Aves silvestres, incluindo um tucano, foram apreendidas em imóvel no Mar do Norte - Foto: Divulgação

Aves silvestres, incluindo um tucano, foram apreendidas em imóvel no Mar do NorteFoto: Divulgação

Publicado 12/02/2026 13:18

Rio das Ostras - Rio das Ostras registrou, na manhã de quarta-feira, dia 11, mais um caso de crime ambiental envolvendo aves silvestres mantidas em cativeiro. Uma ação da Guarda Ambiental resultou na apreensão de 12 aves, entre elas um tucano, em uma residência localizada no Condomínio Praia Mar, no bairro Mar do Norte.

A operação ocorreu após denúncia recebida pelos agentes, que se dirigiram ao imóvel para averiguar a situação. No local, os guardas encontraram as aves em condições irregulares. Uma pessoa foi detida e encaminhada à 128ª Delegacia de Polícia Civil, onde o caso foi registrado.

Os animais recolhidos passarão por avaliação de um médico veterinário do Programa de Saúde Animal do município. Após essa etapa, serão encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres, em Seropédica, unidade responsável por receber, identificar, tratar e reabilitar animais apreendidos ou resgatados.

Os Centros de Triagem de Animais Silvestres, conhecidos como Cetas, atuam na recuperação dos bichos para possível reintegração à natureza, quando viável. O trabalho envolve identificação das espécies, cuidados clínicos e acompanhamento técnico.

A captura, comercialização ou manutenção de aves silvestres em cativeiro sem autorização é crime ambiental previsto em lei, sujeito a multa e detenção. A orientação é que a população denuncie casos suspeitos pelo telefone 153, canal da Guarda Civil Municipal.

A ação reforça a importância da participação da comunidade no combate aos crimes contra a fauna e na preservação da biodiversidade local.